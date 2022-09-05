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MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinde helikopter kırıma uğradı: 8 personelden 7'si kurtarıldı

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Giriş Tarihi: 05.09.2022 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
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MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinde helikopter kırıma uğradı: 8 personelden 7’si kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Harekatı bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir Sikorsky helikopterin kaza kırıma uğradığını duyurdu. 8 personelden 7'sinin kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanırken, bir personel için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

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