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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.09.2022 14:10
Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklamasına tepki göstererek, "Böyle bir yetkin olmadığına göre bu milleti, kusura bakmayın tamamen ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir" dedi.
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