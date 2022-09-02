02 Eylül 2022, Cuma
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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi
Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklamasına tepki göstererek, "Böyle bir yetkin olmadığına göre bu milleti, kusura bakmayın tamamen ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir" dedi.