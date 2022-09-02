Ocak zammı nefes aldıracak! Memur emekli ve asgari ücretlileri ilgilendiriyor! Yılbaşı zammı ile alım gücü iyileştirilecek

GENÇLERLE BULUŞMALAR ARTIRILACAK

Cumhurbaşkanı, son bir buçuk yılda 23 kez gençler ile bir araya geldi. Erdoğan, bu buluşmaları artırma kararı alarak, "Gençlerle daha çok buluşacağız" dedi.

Haziran 2023 seçimlerine kadar en az 10 gençlik buluşması gerçekleştirilecek. İlk buluşma, eylül ayının ikinci haftasında olacak. Yeni buluşmalarda farklı ve renkli yeni bir konsept kullanılacak.