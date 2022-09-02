Ocak zammı nefes aldıracak! Memur emekli ve asgari ücretlileri ilgilendiriyor! Yılbaşı zammı ile alım gücü iyileştirilecek
Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Merkez Yürütme Kurulu toplantısında ekonomiye ilişkin detaylar görüşüldü. Toplantıda yılbaşında memura, emekliye, emekçiye yapılacak ücret artışı da konuşulan konular arasında yer aldı. Yapılacak zam ile çalışanların alım gücünün iyileştirilmesi bekleniyor. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu'nda ekonomideki gelişmeler ele alındı.
YILBAŞI ZAMMI DA ELE ALINDI
Toplantıda yılbaşında memura, emekliye, emekçiye yapılacak ücret artışı da ele alındı. Toplantıda fiyat artışlarına yönelik de konular görüşüldü.
OCAK ZAMMI ALIM GÜCÜNÜ İYİLEŞTİRECEK
Diğer yandan ocak ayında yapılacak ücret artışları ile çalışanların alım gücünü iyileştirilmesi bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET 5500 TL OLMUŞTU
Başkan Erdoğan "Ancak geçtiğimiz aralık-ocak aylarının enflasyonda yol açtığı kamburun bu artışların bir süre sonra yetersiz kalmasına sebep olduğunu da tespit ettik. Bunun üzerine arkadaşlarımızdan hemen gereken hazırlıkları yapmaya başlamalarını istedik. Kamu çalışanlarımızın ve tüm emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde bir enflasyon farkı, artışı zaten yapılacak. Asgari ücretlilerimizin de kayıplarını telafi etmek gerektiğini gördük. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız talimatımızla hemen Asgari Ücret Komisyonunu toplantıya çağırdı. Bakanlığımızın tüm taraflarla görüş ve anlayış birliği içinde yürüttüğü çalışma sonunda yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Şimdi sizlere yeni asgari ücreti açıklamak istiyorum. Asgari ücrete temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir." demişti.
İLK KEZ OY KULLANACAK SEÇMENLER İÇİN ÖZEL HAZIRLIK YAPILACAK
İlk kez oy kullanacak 6 milyon seçmenle ilgili çalışmalar da gündemdeydi. Erdoğan, "Gençlere yönelik tüm projelerinizi hayata geçirin" dedi. Eylül ayı itibarıyla saha çalışmalarına hız verilmesi talimatı verildi.
Bu kapsamda AK Parti Gençlik Kolları, ilk kez oy kullanacak seçmenin yoğunlaştığı ilçelerde çalışma yürütecek.
ÖZEL ÇALIŞMALAR YAPILACAK
Nüfusu 100 binin üzerindeki ilçeler için özel çalışma yapılacak. Kampüse hoş geldin kampanyası yoğunlaşacak. 207 üniversite önünde AK Parti teşkilatları stant açacak.
Lise son sınıf öğrencileri için de ev ziyaretleri yapılacak.
GENÇLERLE BULUŞMALAR ARTIRILACAK
Cumhurbaşkanı, son bir buçuk yılda 23 kez gençler ile bir araya geldi. Erdoğan, bu buluşmaları artırma kararı alarak, "Gençlerle daha çok buluşacağız" dedi.
Haziran 2023 seçimlerine kadar en az 10 gençlik buluşması gerçekleştirilecek. İlk buluşma, eylül ayının ikinci haftasında olacak. Yeni buluşmalarda farklı ve renkli yeni bir konsept kullanılacak.
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