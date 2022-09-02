İzmit’te gece yarısı feci kaza! İki yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var...

Kaza saat 23.30 sıralarında İzmit Kozluk Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde bulunan Seka Park Köprüsü'nde meydana geldi.

Kuveyt uyruklu turistleri taşıyan Musa Yılmaz yönetimindeki 34 FNC 345 plakalı turist minibüsü, iddiaya göre köprü üzerinde şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen Ahmet Kadıoğlu yönetimindeki 41 ES 420 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.