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İzmit'te gece yarısı feci kaza! İki yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var...

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Giriş Tarihi: 02.09.2022 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
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İzmit’te gece yarısı feci kaza! İki yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 minibüsün çarpışması sonucu 8'i Kuveyt uyruklu turist 11 kişi yaralandı. Kozluk Mahallesi Fabrika Caddesi Seka Park Köprüsü üzerinde M.Y. idaresindeki 34 FNC 345 plakalı minibüs ile A.K. yönetimindeki 41 ES 420 plakalı minibüsle çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmit'te köprü üzerinde şerit ihlali nedeniyle biri turist taşıyan iki minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 8'i yabancı uyruklu toplam 11 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.30 sıralarında İzmit Kozluk Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde bulunan Seka Park Köprüsü'nde meydana geldi.

Kuveyt uyruklu turistleri taşıyan Musa Yılmaz yönetimindeki 34 FNC 345 plakalı turist minibüsü, iddiaya göre köprü üzerinde şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen Ahmet Kadıoğlu yönetimindeki 41 ES 420 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Can pazarının yaşandığı kazada turist minibüsündeki Kuveyt uyruklu 8 kişi ile diğer minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, turistlerin bulunduğu minibüsünün sürücüsüne 'Ters yönde araç kullanmak' suçundan 1823 TL para cezası uyguladı. Kazada yaralanmayan sürücüler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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