CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'cülere yine göz kırptı: KHK'lıların tamamını göreve iade edeceğiz
Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamudan ihraç edilen KHK’lıların tamamını göreve iade edeceklerini söyledi.
Partisinin grup toplantısını düzenlemek için Samsun'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada KHK ile ihraç edilenler ile sözde barış akademisyenlerinin görevine iade edileceğini söyledi.
Toplantının ardından Kılıçdaroğlu'na KHK ile ihraç edilen bir kişinin "Biz KHK'lılar son olarak somut bir şey duymak istiyoruz. Siz başa geldiğiniz zaman bize nasıl somut bir çözüm önerisi sunacaksınız?" sorusuna "Az önce televizyonların olduğu yerde de söyledim. KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz" yanıtını verdi. Bu sözlerin üzerine KHK'lı yeniden araya girerek, "Tamamını mı?" dedi. Kılıçdaroğlu "Tamamını" yanıtını verdi.
ÇELEBİ: "OY UĞRUNA DEVLETİN, MİLLETİN GELECEĞİ TEHLİKEYE ATILMAMALIDIR"
Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi; Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi ve "Yapmayın Sayın Kılıçdaroğlu. Ben de mağdurları savunuyorum. Beraat etmiş KHK'lılar deseniz anlarız. Bütün KHK'lıları döndürmek nedir? 'Erdoğan gitsin de gerekirse FETÖcüler, PKK-Öcalan severler devlete çöksün' demek yanlıştır.
Ülkeye kötülük olur, lütfen bu denklemden dönün. Yüce Meclis'te mağduriyetleri en çok dile getiren vekillerden birisiyim. 15 Temmuz davalarındaki mağduriyetleri çözmek için kanun teklifi veren tek vekilim. Ancak hassas konularda dikkatli davranılmalıdır. Oy uğruna devletin, milletin geleceği tehlikeye atılmamalıdır" dedi.
Ömer Arvas: Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ ile helalleşmeye son sürat devam ediyor.
Süreci planlı şekilde yönetiyorlar. Başlarda "suça karışmamış KHK'lılar iade edilecek" dediler. Şimdi ise "KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz"diyorlar.
FETÖ'cü ve PKK'lıların umut bağladığı "LİDER!"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Önceleri lafı geveleyip "Aklanan 'KHK'lılar" diyorlardı. Sonunda baklayı ağzından çıkarmış, "tamamı" demiş.
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