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Başkan Erdoğan Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'na katıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.09.2022
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Başkan Erdoğan Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması’na katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kollarının ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'na katıldı.

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