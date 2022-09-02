İYİ Partili Bahadır Erdem’in içinde olduğu araç vatandaşa çarptı: 1 ölü

ARACIN ÇARPTIĞI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan vatandaş, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.