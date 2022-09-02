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İYİ Partili Bahadır Erdem'in içinde olduğu araç vatandaşa çarptı: 1 ölü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.09.2022
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İYİ Partili Bahadır Erdem’in içinde olduğu araç vatandaşa çarptı: 1 ölü

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in şoförünün kullandığı araç, Eskişehir’de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Erdem’in şoförünün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü belirtildi.

Eskişehir-Bursa karayolunun 4'üncü kilometresinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in şoförü Murat A.'nın (49) kullandığı lüks cip, yolun karşısına geçmek isteyen Yüksel Tekin (51) isimli kadına çarptı.

ARACIN ÇARPTIĞI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan vatandaş, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞOFÖR KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Olay sonrasında Erdem'in şoförünün ifadesi alınmak Çukurhisar Jandarma Karakolu'na götürüldüğü belirtildi.

ARAÇTAKİLER YARA ALMADI

Kaza sırasında Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in ise araçta bulunduğu ve yaralanmadığı öğrenildi.

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