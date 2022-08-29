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Emine Erdoğan Şule Yüksel Şenler'in anıldığı "'O'nu Anma ve Mücadelesini Anlama" programına katıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.08.2022
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Emine Erdoğan Şule Yüksel Şenler’in anıldığı ’O’nu Anma ve Mücadelesini Anlama programına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatının 3’üncü yıl dönümü nedeniyle Demokrasi ve Özgürlük Adası'nda düzenlenen "'O'nu Anma ve Mücadelesini Anlama" isimli bir programa katıldı. Programda katılımcılara hitap eden Emine Erdoğan, "İslamofobinin ve milli değerleri hedef alan küresel ideolojilerin karşısında duracak olan, sizlersiniz. Bu yolda yorulmaya gönüllü olun. Çünkü değerli olan her şeyin ön koşulu, yorulmaktır" dedi.

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