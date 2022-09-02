121 yıllık tarihi Yeniköy Askerlik Şubesi’nde restorasyon çalışmaları! Bundan böyle misyon şeflerini ağırlayacak

2. Abdülhamit döneminde 1901 yılında 'Yeniköy Karakolhâne-i Hümayun' (Askerî Karakol Binası) olarak inşa edilen 2020 yılına kadar ise 'Boğaziçi Askerlik Dairesi' ve 'Sarıyer Askerlik Şubesi' olarak hizmet veren tarihi binanın, restorasyon sonrasında 'Milli Savunma Bakanlığı Yeniköy Seminer ve Toplantı Salonu' olarak hizmete alınacağı bildirildi.