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İzmir depremi son dakika: İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu 2022? AFAD ve Kandilli...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.08.2022 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022
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İzmir depremi son dakika: İzmir’de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu 2022? AFAD ve Kandilli...

İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ege Denizi'nde 4.7 şiddetinde deprem! İzmir ve Bodrum açıklarında da hissedilen depremin şiddetini AFAD duyurdu. Peki, İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu 2022? AFAD ve Kandilli...

İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ege Denizi'nde 4.7 şiddetinde deprem! İzmir ve Bodrum açıklarında da hissedilen depremin şiddetini AFAD duyurdu. Peki, İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu 2022? AFAD ve Kandilli...

5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 13.10'da meydana gelen sarsıntının, 7 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

Depremin, Aydın'ın Kuşadası ilçesine uzaklığı 18 kilometre olarak belirlendi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kuşadası'nda meydana gelen depremler sonrası AFAD sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.08.31 12:56:38 37.5832 26.8095 9.2 -.- 4.8 4.8 EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 12:19:58 39.7267 30.1952 0.0 -.- 2.0 -.- DUTLUCA-INONU (ESKISEHIR) İlksel
2022.08.31 11:59:21 37.1713 38.6840 0.0 -.- 1.8 -.- LULECI-(SANLIURFA) İlksel
2022.08.31 11:58:49 39.1177 29.4807 0.0 -.- 1.5 -.- YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2022.08.31 10:09:50 37.7475 27.7818 4.3 -.- 1.7 -.- BOYDERE-KOCARLI (AYDIN) İlksel
2022.08.31 10:06:50 37.8117 27.7665 5.3 -.- 2.3 -.- OSMANBUKU-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel
2022.08.31 09:50:10 37.1212 28.4673 5.7 -.- 2.2 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.31 09:34:41 38.2255 41.9433 6.3 -.- 1.9 -.- KAYALIBAG-(BITLIS) İlksel
2022.08.31 09:09:15 39.4938 28.2565 5.5 -.- 1.5 -.- KAYIRLAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2022.08.31 08:06:24 36.5365 28.7433 18.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.08.31 07:38:40 37.0860 28.4173 6.2 -.- 2.1 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.31 07:34:43 36.9975 28.4722 4.8 -.- 1.1 -.- ESENTEPE-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.31 06:50:52 35.2253 26.3447 5.0 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.08.31 06:42:14 36.6320 29.1175 16.7 -.- 1.2 -.- FETHIYE (MUGLA) İlksel
2022.08.31 06:16:01 36.2583 28.9372 16.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.08.31 05:49:29 35.8338 29.9548 2.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.08.31 05:48:08 37.0915 28.3770 16.6 -.- 0.9 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.31 05:36:09 38.6080 27.9993 4.7 -.- 1.2 -.- TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA) İlksel
2022.08.31 05:24:07 40.8570 31.4467 9.5 -.- 1.6 -.- GOKCEAGAC-YIGILCA (DUZCE) İlksel
2022.08.31 04:35:42 37.9675 27.1740 12.0 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.31 04:13:44 36.1972 29.8123 9.6 -.- 1.1 -.- KALEUCAGIZ-DEMRE (ANTALYA) İlksel
2022.08.31 04:06:19 37.8523 27.0178 5.6 -.- 0.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.31 03:43:53 39.0917 35.9987 1.6 -.- 2.7 -.- SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2022.08.31 03:38:29 39.0895 36.0247 5.4 -.- 2.0 -.- TATILI-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2022.08.31 03:32:58 39.7162 42.7902 18.2 -.- 1.4 -.- SOBETAS-ELESKIRT (AGRI) İlksel
2022.08.31 03:21:56 38.4523 39.5325 7.1 -.- 1.2 -.- ISIKTEPE-MADEN (ELAZIG) İlksel
2022.08.31 03:21:06 38.2727 38.7665 2.3 -.- 1.5 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

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