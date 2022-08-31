İzmir depremi son dakika: İzmir’de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu 2022? AFAD ve Kandilli...

İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ege Denizi'nde 4.7 şiddetinde deprem! İzmir ve Bodrum açıklarında da hissedilen depremin şiddetini AFAD duyurdu. Peki, İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu 2022? AFAD ve Kandilli...