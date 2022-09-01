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Son dakika: Yeni adli yıl açılış töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 01.09.2022 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
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Son dakika: Yeni adli yıl açılış töreni! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni adli yıl açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki dönem adalet sisteminde iyileştirme yapacağız. Gündemimizin başında avukatların sorunlarının çözümü var. Avukatlık Kanununu yenilemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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