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Son dakika | MSB acı haberi duyurdu! Şehit ateşi yürekleri yaktı

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Giriş Tarihi: 01.09.2022 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
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Son dakika | MSB acı haberi duyurdu! Şehit ateşi yürekleri yaktı

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanan Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün, hastanede şehit olduğunu açıkladı.

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