01 Eylül 2022, Perşembe
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Doktor atamaları için takvim belli oldu: 9 Eylül'de noter huzurunda yapılacak

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Giriş Tarihi: 01.09.2022 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
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Doktor atamaları için takvim belli oldu: 9 Eylül’de noter huzurunda yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1261’i uzman doktor, 11.902’si pratisyen olmak üzere 13 bin 163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası tercih sürecinin başladığını duyurdu. Yerleştirmeler, doktor ihtiyacı olan yerlere 9 Eylül'de noter huzurundaki kura ile yapılacak.

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