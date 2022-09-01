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AK Parti MYK toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten son dakika açıklamaları

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Giriş Tarihi: 01.09.2022 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
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AK Parti MYK toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten son dakika açıklamaları

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı basına kapalı olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirildi. Kritik toplantı sonrası kameralar karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı saat 18.00'de başladı.

Kritik toplantının sona ermesinin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

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ÖMER ÇELİK'İN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

TFF binasına yapılan silahlı saldırısına ilişkin geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Radar kilidi atılması NATO'da düşmanca harekettir. Tacizleri müttefiklerimizin görmesi gerekiyor. Yunanistan'ın hareketi düşmanca.

Türkiye'nin terörle mücadelesi sürüyor. Etrafımızda bir takım vekalet savaşları yoluyla terörün bütün bir bölgemizin nasıl istikrarsızlaştırılmak için kullanıldığının her gün bir takım yeni yöntemleriyle yeni bileşenleriyle karşı karşıya kalıyoruz.

BM sözleşmesinin 51'nci maddesinin verdiği yetkiyle tamamen hukuk temelinde bunu silahlı kuvvetlerimiz, emniyetimiz, jandarmamız güçlü bir şekilde bu terörle mücadeleyi sürdürmeyi devam ediyor. Terör örgütlerine, başka bir terör örgütünü bitirmek için destek verenler utansın.

Tahıl koridoru anlaşması Ukrayna-Rusya savaşı başladıktan beri dünyanın gıda kriziyle karşı karşıya kalmaması için atılmış en önemli anlaşmadır. Milli Savunma Bakanlığımızın koordinasyonluğunda bu süreç takip edilmektedir. 1 milyon ton tahıl dünya pazarlarına ulaştı.

Uçaklarımıza Girit Adasında konuşlandırılmış S-300'ler vasıtasıyla radar kitlemesi yapılması NATO standartlarına göre düşmanca bir hareket olarak tanımlanır. Uçaklarımıza radar kitlemesi yapılması NATO literatüründe düşmanca yaklaşımdır.

Ahmet Şık'ın AK Parti'ye yönelik sözlerine tepki: Faşizan bir yaklaşım, hukuki süreç başlatıldı.

Doğu Perinçek'in sözleri baştan aşağı yanlış haddini bilmezlik.

NE OLMUŞTU?

Bodrum'da partililerle bir araya gelen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisine olan ilgiden bahsederken 'Mekke'de tebliğde bulunduğu zaman kaç kişi Hz. Muhammed'e biat etti? Bir yılda ancak 40 kişiyi buldu. Biz hiç olmazsa 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız' ifadelerini kullandı. Perinçek'in sözleri tepki çekti.

KHK açıklaması: Kılıçdaroğlu hemen hukuk dışına çıkıyor.

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın iddiasına ilişkin) Milletvekilinin bugüne kadar söylediği her şey yanlış çıktı. Bu arkadaş fazla dizi izliyor sanırım, bunların gerçeklikle ilgili yoktur. Biz resmi bir siyasi partiyiz. Bütün işlerimiz şeffaf.

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ÖMER ÇELİK'İN AÇIKLAMALARININ TAMAMI

TFF'YE SİLAHLI SALDIRI

Toplantıya gelirken TFF'ye saldırı haberi vardı. Sayın Büyükekşi'yle görüştüm. Olay yeni gelişmiş. Bunun tabi emniyet tüm detaylarıyla ortaya çıkartacaktır. Sayın başkana ve TFF'ye geçmiş olsun mesajlarımızı iletiyoruz.

Diyarbakır Anneleri'ne selamlarımızı iletiyoruz. Bugün bin 95'inci gününe girdi. Demokrasimizi hedef alan bu terörist organizasyonlarla dünyada en güçlü mücadeleyi veren ülkeyiz. Terörü bitirmek için başka terör örgütüne destek verenlerin yüzü utansın.

TAHIL KORİDORU

Tahıl Koridoru anlaşması savaşın başından beri dünyanın gıda kriziyle karşı karşıya kalmaması için atılmış en önemli adımdır. MSB, organizasyonu takip etmektedir. Guterres, Zelenski ve Putin bu anlaşmadan dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkür ettiler. Dünyadan da birçok tebrik mesajı gelmiştir. Biz tahıl koridoru anlaşmasında Türkiye'nin ortaya koyduğu durumu ambargo deliniyor diye ortaya koyanların barışı desteklemediğini görüyoruz.

YUNANİSTAN'A TACİZ TEPKİSİ

Uçaklarımıza S-300 vasıtasıyla radar kilitlemesi yapılması, NATO'da düşmanca hareket olarak nitelendirilir. Yunanistan, NATO angajman kurallarına göre düşmanca tutumla TSK'ya dönük olarak yaklaşım sergilemektedir. Bu TSK açısından hiçbir şey ifade etmez. TSK'nın büyüklüğü, gücü karşısında yaptıkları radar kilitlemesinin hiçbir anlamı yoktur. Yunanistan açısından mesele şununla ilgilidir: Ege'de ya da Akdeniz'de herhangi bir şekilde arama yapacakları zaman başka ülkeleri yanında bayrak göstermek için çağıran bir acziyet var. Türkiye ile barış içinde bu süreci idare etmek varken başka ülkede şikayet eden bir üslup var. Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlar masada çözülebilir fakat masadan sürekli kaçan Yunan tarafıdır. Türkiye büyük bir diplomasi devletidir. Bu mesele radar kilitlemesiyle çözülecek bir durum değildir. Türk diplomasi ve geleneğinin çözüm kapasitesi yüksektir ve çözümleri vardır. Ama çözüm olmadığı için bu duruma getirdiler. Yunan makamlarına sağduyulu davranmalarını, tehdit, taciz ya da it dalaşı delin bu hareketlerden uzak durmalarını. Türk uçaklarına karşı sanki Yunan hava sahasında uçuyormuş gibi yalan değerlendirme yapmalarından kaçınmaları gerekiyor. Deprem olur yanlarında Türkiye olur. Ekonomik kriz olur yanlarında Türkiye olur. Masanın korunması gerekir. Yunanistan'ın da tacizlerden uzak durması gerekir.



"MACRON'UN TÜRKİYE'YE YÖNELİK SÖZLERİ SİYASİ AÇIDAN AHLAKİ DEĞİLDİR"

Macron'un neredeyse bütün dış politikalarını Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden götürdüğünü görüyoruz. Türkiye'ye yönelik sözleri hiçbir şekilde siyasi açıdan ahlaki değildir. Macron göreve geldiğinden beri Cumhurbaşkanımıza diyalogu artırmak gerektirdiğinden bahsediyor. Ama dışarıya bir yere gittiğinde Türkiye karşıtı söylemlerde bulunuyor. Tamamen zıt bir tutum var. Bütün enerjisini Türkiye karşıtlığına uygulatması doğru değildir. Defalarca söylemişizdir. Afrika'daki varlığımız kimseye değildir.

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