AK Parti MYK toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten son dakika açıklamaları

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı saat 18.00'de başladı.

Kritik toplantının sona ermesinin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

ÖMER ÇELİK'İN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

TFF binasına yapılan silahlı saldırısına ilişkin geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Radar kilidi atılması NATO'da düşmanca harekettir. Tacizleri müttefiklerimizin görmesi gerekiyor. Yunanistan'ın hareketi düşmanca.

Türkiye'nin terörle mücadelesi sürüyor. Etrafımızda bir takım vekalet savaşları yoluyla terörün bütün bir bölgemizin nasıl istikrarsızlaştırılmak için kullanıldığının her gün bir takım yeni yöntemleriyle yeni bileşenleriyle karşı karşıya kalıyoruz.

BM sözleşmesinin 51'nci maddesinin verdiği yetkiyle tamamen hukuk temelinde bunu silahlı kuvvetlerimiz, emniyetimiz, jandarmamız güçlü bir şekilde bu terörle mücadeleyi sürdürmeyi devam ediyor. Terör örgütlerine, başka bir terör örgütünü bitirmek için destek verenler utansın.

Tahıl koridoru anlaşması Ukrayna-Rusya savaşı başladıktan beri dünyanın gıda kriziyle karşı karşıya kalmaması için atılmış en önemli anlaşmadır. Milli Savunma Bakanlığımızın koordinasyonluğunda bu süreç takip edilmektedir. 1 milyon ton tahıl dünya pazarlarına ulaştı.

Uçaklarımıza Girit Adasında konuşlandırılmış S-300'ler vasıtasıyla radar kitlemesi yapılması NATO standartlarına göre düşmanca bir hareket olarak tanımlanır. Uçaklarımıza radar kitlemesi yapılması NATO literatüründe düşmanca yaklaşımdır.

Ahmet Şık'ın AK Parti'ye yönelik sözlerine tepki: Faşizan bir yaklaşım, hukuki süreç başlatıldı.

Doğu Perinçek'in sözleri baştan aşağı yanlış haddini bilmezlik.

NE OLMUŞTU?

Bodrum'da partililerle bir araya gelen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisine olan ilgiden bahsederken 'Mekke'de tebliğde bulunduğu zaman kaç kişi Hz. Muhammed'e biat etti? Bir yılda ancak 40 kişiyi buldu. Biz hiç olmazsa 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız' ifadelerini kullandı. Perinçek'in sözleri tepki çekti.

KHK açıklaması: Kılıçdaroğlu hemen hukuk dışına çıkıyor.

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın iddiasına ilişkin) Milletvekilinin bugüne kadar söylediği her şey yanlış çıktı. Bu arkadaş fazla dizi izliyor sanırım, bunların gerçeklikle ilgili yoktur. Biz resmi bir siyasi partiyiz. Bütün işlerimiz şeffaf.

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