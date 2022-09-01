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Sağanak yağış etkisini artıracak! Çok sayıda ilde sel ve dolu alarmı! İstanbul'u da etkisi altına alacak... İstanbul Ankara İzmir hava durumu

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Giriş Tarihi: 01.09.2022 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
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Sağanak yağış etkisini artıracak! Çok sayıda ilde sel ve dolu alarmı! İstanbul’u da etkisi altına alacak... İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan haritalı paylaşımda yurt genelinde günlerdir etkili olan sağanak yağışın önümüzdeki günlerde de süreceği belirtildi. Yapılan açıklamada başta İstanbul olmak üzere çok sayıda il için sel ve dolu yağışı uyarısı yapılırken yağışların hangi gün etkili olacağı da paylaşıldı. Peki İstanbul'da sağanak ne zamana kadar sürecek? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde günlerdir süren sağanak yağışın devam edeceği ve başta İstanbul olmak üzere çok sayıda bölgede etkili olacağı kaydedildi.

Yapılan haritalı paylaşımda sağanak yağışın önümüzdeki günlerde de süreceği kaydedilirken olası sel baskınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

İSTANBUL'DA YOLLAR SU ALTINDA KALDI

İstanbul Anadolu Yakası Ataşehir bölgesinde sağanak yağmur etkili oluyor. Ani bastıran sağanak yağış sebebiyle bazı yollar göle dönerken, vatandaşlar ağaç ve köprü altlarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalışıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, İstanbul ve Marmara Bölgesi için yaptığı sağanak yağış uyarıları sonrası beklenen yağmur başladı. Ataşehir'de bastıran sağanak yağış sebebiyle D-100 karayolu bağlantı noktasında bulunan bir sokak su altında kaldı. Yağmurdan korunmak isteyen bazı vatandaşlar ise ağaç ve köprü altlarına sığındı. Sağanak yağış etkisini kaybetmesinin ardından, yağmur yerini güneşe bıraktı.

ZONGULDAK'TA ŞİMŞEKLER GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Zonguldak'ta gökyüzü şimşeklerin dansına sahne oldu. Ardından etkili olan yağış bir süre sonra etkisini kaybetti. Av yasağının kalktığı ilk gün balıkçılar ise limandan açılamadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde Zonguldak semalarında şimşekler etkili oldu. Zonguldak-Ereğli arasında oluşan kütle kısa süre içerisinde il merkezinin yanı sıra Kdz. Ereğli ilçesinde de yağışa neden oldu.

TEKİRDAĞ'DA BİR ANDA SAĞANAK BASTIRDI

Tekirdağ'da aniden bastıran ve 15 dakika süren sağanağa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının 30 derece olduğu Tekirdağ'da aniden sağanak bastırdı. Yaklaşık 15 dakika süren yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlar ve duraklara sığındı. Meteoroloji yetkilileri, Tekirdağ'da yer yer hafif yağışlar beklendiğini belirtti.

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