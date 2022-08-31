Yunanistan'ın "S-300 provokasyonuna" ilişkin görüntüler NATO'ya gönderilecek!
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığının, Yunanistan'ın, Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi ile yaptığı tacizin radar kayıtlarını, NATO Genel Sekreterliği ve İttifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına göndermeye hazırlandığı öğrenildi.
Akdeniz'de uluslararası hava sahasında görev uçuşlarını gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar, 23 Ağustos'ta Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edildi. S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada görev uçuşundaki F-16'ya yerden havaya füze kilidi atıldı.
Yunan askeri yetkilileri ise NATO Angajman Kuralları'nda "düşmanca hareket" olarak nitelendirilen söz konusu davranışı inkar yolunu seçti.
Alınan bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı, Yunan yetkililerinin inkarı üzerine harekete geçti.
Müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan söz konusu tacizle ilgili radar görüntüleri alındı. Görüntülerin NATO Genel Sekreterliği başta olmak üzere İttifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına gönderilmesinin planlandığı öğrenildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da söz konusu tacize ilişkin, "Sürekli gerginliği artırmaya çalışan komşumuzun bu yaptığının görülmesi lazım anlaşılması ve anlatılması lazım. Bu kadar aleni şımarıklık bu kadar pervasızlık kabul edilemez" açıklamasında bulunmuştu.
YUNANİSTAN'IN İHLALLERİ
Öte yandan Yunanistan'ın Türk hava sahası ve karasularına yönelik tacizleri devam ediyor.
Sene başından bugüne kadar Yunanistan'a ait savaş uçakları Türk hava sahasını 256 defa ihlal ederken, Türk jetlerine yönelik 158 tacizde bulundu.
Yunanistan sahil güvenlik botları da Türk karasularını 33 defa ihlal etti.
"DÜŞMANCA HAREKET"
MSB yetkilileri de füze radar kilidi atılmasına yönelik olayların NATO Angajman Kuralları sistemine göre "düşmanca hareket" olarak ifade edildiği vurgusunda bulundu. Yetkililer, Türkiye'nin bölgesel hava savunmasını ve güvenliğini daha etkin hale getirmek maksadıyla S-400 sistemi tedarik etmesinin ardından bazı NATO ülkeleri ve ABD tarafından gösterilen tavrı da hatırlattı.
Yunanistan'ın S-400 savunma sisteminin bir önceki versiyonu olan S-300 bataryalarını 23 sene önce tedarik ettiğine dikkati çeken yetkililer, "Yunanistan'ın NATO müttefiki bir ülkenin savaş uçaklarına Rus yapımı S-300 sistemi ile kilit atması NATO'nun müttefiklik ilkelerine aykırıdır. Batı ülkelerinin bu konuda çift taraflı bir politika sergilediği açıktır" dedi.
"YUNANİSTAN NATO İÇİNDE HAKİR GÖRÜLECEK"
Bahçeşehir Üniversitesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Ağar yaptığı açıklamada, "Yalancılığının tamamen ortaya çıkmış olması NATO içerisinde Yunanistan'ın hakir görülmesine sebebiyet verecek. Küçümsenecek." ifadelerine yer verdi.
A Haber'de gündemi değerlendiren Ağar, "Türkiye son derece soğukkanlı davrandı. Türkiye Yunanistan'a uysa şu anda kadar 50 kere kriz yaşanırdı. Şu an Türkiye savaşı engelleyen taraf." dedi.
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