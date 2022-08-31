Yunanistan'ın "S-300 provokasyonuna" ilişkin görüntüler NATO'ya gönderilecek!

"DÜŞMANCA HAREKET"

MSB yetkilileri de füze radar kilidi atılmasına yönelik olayların NATO Angajman Kuralları sistemine göre "düşmanca hareket" olarak ifade edildiği vurgusunda bulundu. Yetkililer, Türkiye'nin bölgesel hava savunmasını ve güvenliğini daha etkin hale getirmek maksadıyla S-400 sistemi tedarik etmesinin ardından bazı NATO ülkeleri ve ABD tarafından gösterilen tavrı da hatırlattı.



Yunanistan'ın S-400 savunma sisteminin bir önceki versiyonu olan S-300 bataryalarını 23 sene önce tedarik ettiğine dikkati çeken yetkililer, "Yunanistan'ın NATO müttefiki bir ülkenin savaş uçaklarına Rus yapımı S-300 sistemi ile kilit atması NATO'nun müttefiklik ilkelerine aykırıdır. Batı ülkelerinin bu konuda çift taraflı bir politika sergilediği açıktır" dedi.

"YUNANİSTAN NATO İÇİNDE HAKİR GÖRÜLECEK"

Bahçeşehir Üniversitesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ağar yaptığı açıklamada, "Yalancılığının tamamen ortaya çıkmış olması NATO içerisinde Yunanistan'ın hakir görülmesine sebebiyet verecek. Küçümsenecek." ifadelerine yer verdi.

A Haber'de gündemi değerlendiren Ağar, "Türkiye son derece soğukkanlı davrandı. Türkiye Yunanistan'a uysa şu anda kadar 50 kere kriz yaşanırdı. Şu an Türkiye savaşı engelleyen taraf." dedi.