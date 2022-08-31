Bursa’daki terminalin çökme anı kamerada! Yeni görüntüler ortaya çıktı! İşte o anlar...

AFAD, saat 15.00'te Bursa'daki GSM kullanıcılarına, "Çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun" dedi.

Bu uyarının üzerinden yarım saat geçmeden sağanak yağış ve fırtına geldi. Özellikle İstanbul Yolu üzerindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde fırtına ve sel yolculara zor anlar yaşattı. Seferler bir süre iptal edilip yolcular özel güvenlikçiler tarafından içeride güvenli bölgeye alındı. Bu tedbirden 4-5 dakika sonra ise fırtına ve yıldırım düşmesi sonucu terminalin çatısı büyük bir gürültüyle göçtü. Olayda herhangi bir kimse yaralanmazken, üç araç çöken çatının altında kaldı.

Çatısı çöken Şehirlerarası Otobüs Terminali ise dron ile görüntülenirken facianın boyutu gözler önüne çıktı.