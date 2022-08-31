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Bursa'daki terminalin çökme anı kamerada! Yeni görüntüler ortaya çıktı! İşte o anlar...

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Giriş Tarihi: 31.08.2022 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022
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Bursa’daki terminalin çökme anı kamerada! Yeni görüntüler ortaya çıktı! İşte o anlar...

Bursa'da sağanak nedeniyle Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatı kısmının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.Bursa'da kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkilerken, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısının bir bölümü yağış ve fırtına nedeniyle çöktü.

Bursa'da sağanak nedeniyle Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatı kısmının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İŞTE BURSA'DAKİ TERMİNALİN ÇÖKME ANI

Bursa'da kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkilerken, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısının bir bölümü yağış ve fırtına nedeniyle çöktü.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, çatının yoğun yağış nedeniyle çökmesi ve alanda bulunan vatandaşların terminalin içine doğru kaçması yer aldı.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatı kısmının bir bölümünde kuvvetli yağış nedeniyle çökme meydana gelmiş ve ihbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ekipleri sevk edilmişti.

Terminalde bulunan park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu, yaralının olmadığı bildirilmişti.

KUVVETLİ SAĞANAK SÜRECEK

Bursa'da şiddetli yağış ve fırtına uyarılarının ardından yağan sağanak yağmur hayatı felç etti. Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısı ise fırtına ve yıldırım düşmesi sonucu çöktü. Olayda yaralanan olmazken, 3 araç hasar gördü. Çatısı çöken Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin son hali ise dron ile havadan görüntülendi.

AFAD, saat 15.00'te Bursa'daki GSM kullanıcılarına, "Çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun" dedi.

Bu uyarının üzerinden yarım saat geçmeden sağanak yağış ve fırtına geldi. Özellikle İstanbul Yolu üzerindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde fırtına ve sel yolculara zor anlar yaşattı. Seferler bir süre iptal edilip yolcular özel güvenlikçiler tarafından içeride güvenli bölgeye alındı. Bu tedbirden 4-5 dakika sonra ise fırtına ve yıldırım düşmesi sonucu terminalin çatısı büyük bir gürültüyle göçtü. Olayda herhangi bir kimse yaralanmazken, üç araç çöken çatının altında kaldı.

Çatısı çöken Şehirlerarası Otobüs Terminali ise dron ile görüntülenirken facianın boyutu gözler önüne çıktı.

Bursa’da sağanak ve fırtına! Otobüs terminaline yıldırım düştü BURSA'DA SAĞANAK VE FIRTINA! OTOBÜS TERMİNALİNE YILDIRIM DÜŞTÜ

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