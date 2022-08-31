Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Töreni’nde önemli açıklamalar

KIŞLA CAMİLERİNİN KAPATILMASI



Bizim devlet geleneğimizde ordu milletin değerleriyle teçhiz edilmiş bir kurumdur. Ne zaman ordumuz bu vasıflarından uzaklaştırılmışsa bizim için alarm zilleri başlamış demektir.

Kışla camilerinin kapatılması, asker ailelerine sergilenen ayrımcılık başta olmak üzere bu üzüntü verici gidiş hamdolsun tamamen geçmişte kalmıştır.

BAHRİYE MEKTEBİ CAMİİ'Nİ YENİDEN AYAĞA KALDIRIYORUZ

Heybediada'daki tarihi Bahriye Mektebi Camii'ni yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bugün mezun olan teğmenlerimizin katılımıyla safları daha da güçlenecek kahraman ordumuzdan yeni zaferlerin müjdelerini alacağız.

1. Dünya Savaşı'nın ardından vatan toprakları paylaşmaya başladığında milletimiz topyekün kıyama kalkmıştı. Mustafa Kemal'in gayretleri milli mücadele ruhunun tüm Anadolu'ya yayılmasını sağlamıştı. Ordumuz 26 Ağustos'ta başladığı hücumunu 30 Ağustos'ta kesin bir zafere dönüştürmüştü.

İstiklal Harbimizin başkomutanı ve Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmetle yadediyorum. Sultan Alparslan'dan bugüne milletimizin bekası yolunda kan döken, canını feda eden kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Ülkemizin yaklaşık 40 yılına malolan terör saldırılarında sadece milletimizin değerlerine ve varlığına düşman teröristlerle değil onları üstümüze salanlarla da mücadele ettik.