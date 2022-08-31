Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Töreni'nde önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan 15 Temmuz'daki ihanet sonrası hava kuvvetlerinin aldığı yaranın kısa sürede toparlandığını ifade ederken, Yunanistan'a da yüklendi. Başkan Erdoğan "Ege'de tacizleriyle huzursuzluk çıkaranlar sadece maşa" ifadeleri sonrası "Elimizdeki tüm silahlarla Dünya'da bize düşman olanların korkulu belasıyız." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ
15 TEMMUZ SONRASI KISA SÜREDE TOPARLADIK
Milli Savunma Üniversitemiz faaliyetine başladığı günden itibaren hem 15 Temmuz'un yol açtığı zaafiyetlerini giderme hem de eğitimin kalitesini yükseltme bakımından çok önemli başarılara imza atmıştır. Denizcilerimiz ülkemizin çıkarlarını korumakta milletin emanetini en yüksekte tutmaktadır. 15 Temmuz ihanetinden en büyük yarayı alan hava kuvvetlerimiz de kısa sürede kendini toparlayarak gökyüzündeki hakimiyetini pekiştirdiler.
5 YILA ÇIKARTILDI
Birilerinin sırf ordumuzun insan gücü temin ve eğitim kapasitesine darbe vurmak için çıkardığı fitnelerin nasıl boş olduğunun ispatı işte burada karşımızdaki manzaradır.Harp okullarımızın eğitim sürelerini 5 yıla çıkartarak, eğitim kapsamını genişletip, kalitesini arttırarak nitelikli askeri personel yetiştiriyoruz.
KIŞLA CAMİLERİNİN KAPATILMASI
Bizim devlet geleneğimizde ordu milletin değerleriyle teçhiz edilmiş bir kurumdur. Ne zaman ordumuz bu vasıflarından uzaklaştırılmışsa bizim için alarm zilleri başlamış demektir.
Kışla camilerinin kapatılması, asker ailelerine sergilenen ayrımcılık başta olmak üzere bu üzüntü verici gidiş hamdolsun tamamen geçmişte kalmıştır.
BAHRİYE MEKTEBİ CAMİİ'Nİ YENİDEN AYAĞA KALDIRIYORUZ
Heybediada'daki tarihi Bahriye Mektebi Camii'ni yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bugün mezun olan teğmenlerimizin katılımıyla safları daha da güçlenecek kahraman ordumuzdan yeni zaferlerin müjdelerini alacağız.
1. Dünya Savaşı'nın ardından vatan toprakları paylaşmaya başladığında milletimiz topyekün kıyama kalkmıştı. Mustafa Kemal'in gayretleri milli mücadele ruhunun tüm Anadolu'ya yayılmasını sağlamıştı. Ordumuz 26 Ağustos'ta başladığı hücumunu 30 Ağustos'ta kesin bir zafere dönüştürmüştü.
İstiklal Harbimizin başkomutanı ve Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmetle yadediyorum. Sultan Alparslan'dan bugüne milletimizin bekası yolunda kan döken, canını feda eden kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.
Ülkemizin yaklaşık 40 yılına malolan terör saldırılarında sadece milletimizin değerlerine ve varlığına düşman teröristlerle değil onları üstümüze salanlarla da mücadele ettik.
DOĞU AKDENİZ'DEKİ KARIN AĞRILARINI BİLİYORUZ
Ege'de her fırsatta huzursuzluk yapanların sadece maşa olduğunu buluyoruz. Doğu Akdeniz'de kopartılan gürültülerinin gerisindeki karın ağrılarının gayet iyi farkındayız. AB'nin bizimle ne ekonomik ne demokratik standartlarla mukayese edilemeyecek ülkeleri üye yaparken Türkiye'yi kapıda tutanları çok iyi biliyoruz. NATO'nun çok daha hafif gerekçelerle nerelere güç aktardığını gayet iyi biliyoruz.
DEAŞ'la en etkin mücadele eden Türkiye'ye gözlerini ve kulaklarını tıkayanların en yakın şahidi biziz. Teröristlere bilabedel yağdırılan silahlarını bize parasıyla satmayanların farkındayız.
Gazi Mustafa Kemal milletimizle birlikte milli mücadeleyi yürütürken kimi çevreler manda kimi çevreler bir yerlere bağlanma teklifiyle ortada dolaşıyordu. Siyasi, ekonomik, askeri, teknolojik her alanda dünyada ilk sıralara çıkma mücadelesi yürüttüğü şu dönemde benzer heveslerle ortada dolananlar olduğunu görüyoruz.
Milli mücadeleyi bu manda sevdalarına rağmen kazandıysak, bugün de aynı zihniyetlere rağmen Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracağız. Artık biz siyasi ve sosyal fay hatları üzerinden kurgulanan senaryolarla istikameti çizilen bir ülke değiliz.
DÜŞMANLARIMIZIN KORKULU BELASIYIZ
Şimdi yerli silahlanmamız yüzde 80. Bu silahlarımızı, mühimmatımızı, herşeyimizi kendimiz yapar hale geldik. Artık denizlerimizde fırkateynlerimizle dolaşıyoruz. Bunlar bizim kendi ürünlerimiz. İHA'larımızla varız, SİHA'larımızla, AKINCI'larımızla, şimdi GÖKBEY'lerimizle varız. Şimdi artık dünyada bize düşman olanların korkusu belasıyız.
Artık Türkiye gerçekleştirdiği atılımlar sayesinde kendi menfaatlerini savunacak seviyeye gelmiş bir ülkedir. Elbette çözmemiz gereken meselelerimiz var. Hamdolsun bunları çözecek azme ve dirayete sahibiz.
Milletler geçmişlerinden aldıkları güçle geleceklerini inşa ederler. Türk milleti dünyanın en zengin medeniyet birikimlerinden birine sahiptir. Son asırlarda çeşitli sebeplerle bu potansiyeli yeteri kadar kullanamamız gelecekte de devam edeceği anlamına gelmez. Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.
Milletimiz arasında fitne çıkarmaya, kardeşliğimize halel getirmeye çalışanların asıl hedefi ülkemizin 2023 hedefleri, 2053 vizyonudur. Maziden atiye kurduğumuz köprüyü güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz.
Ayrıntılar geliyor
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? KPSS şartı aranmıyor! 60 bin temizlik ve güvenlik personeli alımı sonuçları açıklandı mı?
- İzmir depremi son dakika: İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu 2022? AFAD ve Kandilli...
- Destan'ın hırçın savaşçısı Kuruluş Osman'a göz kırptı! Kılıcını adalete sallayacak! Cenk meydanında yeni savaş...
- Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 4. sezon tarihi açıklandı mı?
- KYK güvece bedeli nedir, ne anlama geliyor? KYK güvence bedeli ne kadar, kaç TL 2022?
- YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak? YKS 2022 üniversite ek tercihleri başladı mı? 2. tercih kılavuzu...
- Türkiye modeli netleşiyor: EYT için çember daraldı! 51,52,53,54 yaşındakiler için kritik tarih! Bağ-Kur'luya 7.200 ile 9.000 prim günü...
- İŞKUR GSB personel alımı listesi isim sorgulama! GSB KURA ÇEKİMİ BİTTİ! 31 Ağustos Gençlik ve Spor Bakanlığı 1.017 personel alımı sonuçları nihai liste...
- BTCTurk neden açılmıyor, çöktü mü? 30 Ağustos BTCTurk sorun ne zaman düzelecek?
- DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2022 tercih sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- TOKİ başvuru şartları 2022: TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman? TOKİ başvuru şartları nelerdir?
- EYT için çember daraldı! Türkiye modeli netleşiyor: 51,52,53,54 yaşındakiler için kritik tarih! Bağ-Kur'luya 7.200 ile 9.000 prim günü...