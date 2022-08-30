30 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Thodex'in kurucu Fatih Özer yakalandı mı? THODEX'in kurucu Fatih Özer nerede yakalandı, tutuklandı mı?

Thodex'in kurucu Fatih Özer yakalandı mı? THODEX'in kurucu Fatih Özer nerede yakalandı, tutuklandı mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.08.2022 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022
ABONE OL
Thodex’in kurucu Fatih Özer yakalandı mı? THODEX’in kurucu Fatih Özer nerede yakalandı, tutuklandı mı?

Thodex'in kurucu Fatih Özer yakalandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kırmızı bültenle aranan Fatih Özer Arnavutluk'ta yakalandı. Peki, Thodex'in kurucu Fatih Özer yakalandı mı? THODEX'in kurucu Fatih Özer nerede yakalandı, tutuklandı mı?

Thodex'in kurucu Fatih Özer yakalandı mı? THODEX'in kurucu Fatih Özer nerede yakalandı, tutuklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Arnavutluk'ta yakalanan Fatih Özer, Türkiye'ye teslim edilecek. Peki, Thodex'in kurucu Fatih Özer yakalandı mı? THODEX'in kurucu Fatih Özer nerede yakalandı, tutuklandı mı?

THODEX'İN KURUCU FATİH ÖZER YAKALANDI MI?

Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta Vlora'da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlar ile teyit edildiğin iletti.

Emniyet Genel Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığınca Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi işlemlerine başlandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA