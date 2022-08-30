Thodex'in kurucu Fatih Özer yakalandı mı? THODEX'in kurucu Fatih Özer nerede yakalandı, tutuklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Arnavutluk'ta yakalanan Fatih Özer, Türkiye'ye teslim edilecek. Peki, Thodex'in kurucu Fatih Özer yakalandı mı? THODEX'in kurucu Fatih Özer nerede yakalandı, tutuklandı mı?