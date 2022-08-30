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Son dakika: Diyarbakır’da 431 kilogram esrar ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.08.2022
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Son dakika: Diyarbakır’da 431 kilogram esrar ele geçirildi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakan Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 431 kilogram esrar ele geçirildiğini duyurdu.

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