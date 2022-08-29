CHP’li belediyenin 30 Ağustos konserinde PKK sahne alacak!

İS-TE-Mİ-YO-RUZ

Türkiye Kam Çalışanları Vakfı Ceyhan Şubesi de sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100.yılı kutlamaları için Ceyhan Belediyesi organizesinde konser verecek olan, terörist sevici, militanlar için ağıt yakan şarkıcı İlkay Akkaya'yı Ceyhan'da İS-TE-Mİ-YO-RUZ! Bu milli günde şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayın. Bu hatadan ivedilikle dönün. İlkay Akkaya kim? Diye soranlara yaz Google'a söyler sana…!

Belediyenin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Büyük Zafer'in 100. yılını coşku içinde kutluyoruz! 30 Ağustos Zafer Bayramımızda gerçekleşecek İlkay Akkaya konserine hepinizi bekliyoruz."

ÖCALAN'IN FOTOĞRAFININ ÖNÜNDE POZ VERMİŞTİ

CHP'li Ceyhan Belediyesi'nin 30 Ağustos kutlamaları için uygun bulduğu İlkay Akkaya'nın PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde fotoğrafı bulunuyor. Terör örgütü PKK'ya desteğini gizlemeyen Akkaya, sosyal medya hesabından da sık sık bu yönde paylaşımlar yapıyor. HDP'ye güzellemeler dizen Akkaya, PKK/YPG'li teröristlere destek paylaşımları yapmayı da ihmal etmiyor.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Ceyhan belediyesinin İlkay Akkaya konserini sosyal medya hesapları üzerinden duyurmasının ardından tepkiler de gecikmedi.

Birçok vatandaş PKK desteçisinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda konser vermesine isyan etti.