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Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli görüşme

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Giriş Tarihi: 29.08.2022 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022
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Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan önemli görüşme

Son dakika haberi...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17. Bled Stratejik Forumu nedeniyle geldiği Slovenya’da Karadağ Dışişleri Bakanı Ranko Krivokapiç ile görüştü.

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