Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Yunanistan’ın F-16 tacizlerine sert tepki: Kabul edilemez

'EKONOMİK KRİZ TÜM DÜNYAYI SARMIŞ VAZİYETTE'

100 yıl önce Türkiye'nin işgal girişimine maruz kaldığını hatırlatan Bakan Akar, "Bizim milletimizin ruhunda, DNA'sında esaret olmadığını herkesin bilmesi lazım. 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek her zaman olduğu gibi bu badireyi de çok şükür başarılı bir şekilde atlattık" dedi.

Son dönemde dünyada çok ciddi gelişmeler yaşandığına değinen Akar, "Ekonomik kriz tüm dünyayı sarmış vaziyette, şu ya da bu şekilde herkes bu krizle mücadele ediyor. Bir taraftan tahıl gıda krizi var diğer taraftan, buna bağlı olarak güvenlik krizi var. Biz bu tahıl krizini çözmeseydik Afrika'da güvenlik sorunları çok daha büyük boyutlara ulaşacak, çok ciddi sorunlara sebebiyet verebilecekti" diye konuştu. Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda kişilikli ve kimlikli politikasıyla 'özne' haline geldiğini kaydetti.