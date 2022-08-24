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Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriyeli muhalif liderlerle görüştü!

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Giriş Tarihi: 24.08.2022 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
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Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriyeli muhalif liderlerle görüştü!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Suriyeli muhalif liderler Muslat, Camus ve Mustafa ile görüşen Çavuşoğlu sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Bakan Çavuşoğlu açıklamalarında; "Muhalefetin, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı çerçevesinde, siyasi sürece katkısını takdir ediyor ve destekliyoruz." ifadesini kullandı

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