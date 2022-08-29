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Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 7 terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.08.2022 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022
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Son dakika: Irak’ın kuzeyinde 7 terörist öldürüldü

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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