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Son dakika: Bursa'da tur otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Giriş Tarihi: 28.08.2022 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022
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Son dakika: Bursa’da tur otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberleri... Bursa'nın Mudanya ilçesine gelen bir tur otobüsü devrildi. Meydana gelen kazadan gelen ilk bilgilerde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Olay yerinde çok sayıda yaralının da olduğu ifade edildi.

Kütahya Tavşanlı'dan Bursa'nın Mudanya ilçesine gelen tur otobüsü İnegöl ilçesi Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkiinde şarampole yuvarlandı. Çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Gelen ilk bilgilere göre 47 kişinin bulunduğu otobüsteki, 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar İnegöl ve Domaniç'teki hastanelere kaldırıldı.

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