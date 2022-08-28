CHP'nin fonladığı Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'na ait kaçak villada yıkım! Ekrem İmamoğlu kalkanı da durduramadı
CHP'nin fondaş medyasından Halk TV'nin Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun Sarıyer Tarabya'da Boğaz'a nazır villasında kaçak inşaat yaptığı ortaya çıkmıştı. İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü harekete geçerek kaçak inşaatı mühürledi ve yıkıma başladı. Kaçak yapıya CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göz yummuştu. 2023 seçimleri öncesi kendi ekibini Halk TV kadrolarına yerleştiren İmamoğlu'nun, adaylık PR'ı karşılığında kaçak inşaata göz yumduğu belirtilmişti. Ayrıca Halk TV patronu Mahiroğlu, geçtiğimiz yıl da Asos'ta "sit alanı" olarak kabul edilen bir bölgede kaçak restoran açmıştı.
Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun, Sarıyer'de İstanbul Boğazı manzaralı villasında kaçak inşaat yaptığı ortaya çıktı.
Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Sınırları içerisinde yer aldığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden izin alınmadan hiçbir işlemin yapılamayacağı için gözler İBB'ye çevrildi.
KAÇAK İNŞAATA İMAMOĞLU KALKANI
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ejder Batur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 15 Ağustos'ta Ekrem İmamoğlu'nun kaçak inşaata göz yumduğunu söylemişti.
Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetkilileri, kaçak kat hakkındaki sorularımıza cevap vermedi. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı M. Ejder Batur, Twitter hesabından, "İBB'nin CHP'li yöneticisi Ekrem İmamoğlu'na soruyoruz; Sarıyer Kireçburnu'nda, sahibinin Halk TV'nin patronu olduğu söylenen boğaza hakim bu villadaki kaçak kata neden göz yumuyorsunuz?" diye sordu.
Açılışa CHP'nin üst düzey isimleri de katılmıştı.
Yıllar önce soyismini değiştiren Cafer Mahiroğlu'nun kardeşi İbrahim Öztürk'ün Çanakkale İl Özel İdaresi'nin mühürlediği kaçak restoranı gizlice açtığının ortaya çıkmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler mühür fekki suçundan binaya baskın düzenleyerek binayı yeniden mühürlemişti.
İŞTE YIKIM ÖNCESİ VE SONRASINA AİT KARELER
İMAMOĞLU'NDAN KÜÇÜKKAYA TRANSFERİNE ARACILIK
2023 seçimleri öncesi adaylık için yanıp tutuşan İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne koyduğu engelleri aşmak ve Halk TV'yi propaganda merkezi haline getirmek için kolları sıvadı. İsmail Küçükkaya'nın FOX TV'den Halk TV'ye geçmesinde 2023 emelleri doğrultusunda kollarını sıvayan Ekrem İmamoğlu'nun rolü olduğu VE Küçükkaya'ya 3 milyon dolar ödediği konuşulanlar arasında.
HALK TV'DE KENDİ PR EKİBİNİ KURDU: AMACI KILIÇDAROĞLU'NU DEVİRMEK
Adaylık yolunda genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açıktan hamle yapan İmamoğlu'nun Halk TV'de kendi PR ekibine oluşturduğu söylentisi yayıldı.
Mangır Halk TV'deki İmamoğlu piyonlarının amacının ise Cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunda İBB Başkanı'nın elini güçlendirmek ve 'aday' Kılıçdaroğlu sözlerini bastırmak olduğu iddia edildi.
ÇAPA'NIN TARTIŞMALI GERİ DÖNÜŞÜ
Emin Çapa olayı da bu iddialara somut örnek olarak karşımıza çıkıyor.
Halk TV'den ayrıldığını duyurduktan 1 ay sonra yeniden kanalda göreve başlayan Çapa'nın geri dönüşünde de İmamoğlu'nun etkisi olduğu söyleniyor.
Emin Çapa'nın tartışmalı geri dönüşü, İsmail Küçükkaya'nın FOX'u bırakıp Halk TV'ye gelmesi, İmamoğlu'nun Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Boğaz'a kaçak kat çıkmasına göz yumması tüm bu konuşulanları güçlendiren somut bir örnek olarak dikkatlerden kaçmadı.
MAHİROĞLU'NUN İLK KAÇAK İŞİ DEĞİL
Geçtiğimiz yıl CHP Parti Meclisi Üyeleri ve milletvekilleri Asos'ta 'sit alanı' olarak kabul edilen, kıyı kenar çizgisi ihlal edilmiş ve İnşaat mühürlemesine rağmen mühür kırılarak yapımının tamamladıkları kaçak işletmenin açılışına katıldı.
KAÇAK RESTORAN HALK TV SAHİBİ MAHİROĞLU'NUN
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde açılan kaçak restoranın Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun olduğu öğrenilirken CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan açılışı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
KAÇAK AÇILIŞI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR
Tarhan, "Genel Başkan Yardımcılarımız, PM Üyelerimiz ve milletvekili arkadaşlarımla birlikte Ayvacık Assos'ta Sayın Cafer Mahiroğlu'nun Select Et ve Balık Restaurant'ın açılışını gerçekleştirdik. Bölgeye ve çalışanlarına hayırlı uğurlu olmasını dileriz." açıklamasını yaptı.
Kaçak açılışa katılan CHP'li isimler;
Veli Ağababa (CHP Genel Başkan Yardımcısı)
Muharrem ERKEK (CHP Genel Başkan Yardımcısı)
Seyit TORUN (CHP Genel Başkan Yardımcısı)
Ali Mahir BAŞARIR (CHP Mersin Milletvekili.)
Mahmut TANAL (CHP İstanbul Milletvekili)
Ensar AYTEKİN (CHP Balıkesir Milletvekili)
Tahsin TARHAN (CHP Kocaeli Milletvekili)
Ülgür GÖKHAN (Çanakkale Belediye Başkanı)
Mesut BAYRAM (Ayvacık Belediye Başkanı)
Mustafa Özacar (Gelibolu Belediye Başkanı)
Hakan Can (Bozcada Belediye Başkanı)
Erdal Doğan (Çardak Belediye Başkanı)
SADECE CHP'NİN KATILDIĞI GİZLİ AÇILIŞ
İl Özel idaresi tarafından mühürlenen binanın mührünün kırılarak inşaatına başlandığı ortaya çıkan olay iddiaya göre şöyle gelişti: 'Özdemir' olan soyadını mahkeme kararıyla 1989 yılında 'Mahiroğlu' olarak değiştiren Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun kardeşi İbrahim Özdemir geçen yıl Çanakkale Ayvacık'a bağlı Sazlı Köyü sınırlarındaki denize sıfır mesire yerini Orman Bölge Müdürlüğü'nden yıllık 155 bin TL bedelle 20 yıllığına kiraladı. 783 metrekarelik alanda bulunan kır lokantası için imar affından yararlanan ancak hiçbir hakkı olmadığı halde eski yapıyı bir gece yarısı gizlice yıkan Özdemir, izin almadan 322 metrekarelik et balık restoranı yaptırdı, denizi de taşla doldurarak sahile şezlong atıp iskele kurdu. Çevredeki site sakinlerinin şikâyetiyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, 27 Mayıs'ta kaçak yapıyla ilgili tutanak tuttu. Yetkililer, binanın 2. derecede doğal sit alanında kaldığını, kıyı kenar sahiline 50 metre mesafe çizgisinin de ihlal edildiğini tespit ederek kaçak binayı mühürledi. Mührü kırarak gizli gizli inşaattaki eksiklikleri tamamlayan Özdemir, sadece CHP'lilerin ve özel davetlilerin katılabileceği gizli bir açılış düzenledi.
UTANMADINIZ DA BU NE CESARET?
Kaçak açılışa AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan tepki gösterdi. Turan kaçak yapının durdurulmasına ilişkin tutanağı paylaşırken "Sorsan hak, hukuk, adalet! Bir işiniz de doğru olsun! Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu Assos'ta işyeri açıyor. Açılışta kimler yok ki? CHP tam kadro! Ama yer kaçak, yıkılacak! Daha ötesi mühürlenmiş ve mühür sökülmüş. Mühür fekkinden ceza davasına konu! Utanmadınız da bu cesaret ne?" ifadelerini kullandı.
SORSAN HEPSİ ÇEVRECİ
Turan, "Yer sit alanı, Kıyı kenar (50 mt) çizgisi ihlal edilmiş, Yapı kayıt belgesindeki bina yakılıp kaçak bina yapılmış, İnşaat mühürlenmiş ama mühür kırılmış. Seyit Torun, Veli Ağbaba, Mahmut Tanal, Tahsin Tarhan, Ali Mahir Başarır da bu suça ortak olmuş!!! Sorsan hepsi çevreci" ifadeleriyle tepkisini sürdürdü.
KAÇAK YAPININ SAHİBİ HALK TV'Yİ HÜLLELİ SATIŞLA ALDI
Kaçak restoranın sahibi Cafer Mahiroğlu'nun CHP'nin kanalı Halk TV'yi de hülleli satışla aldığı gündeme gelmişti. Cafer Mahiroğlu'nun adının gerçekleştirilen satışla ilgili hiçbir evrakta geçmediği gündeme gelmiş ve söz konusu kanalın sahibi olarak ise Mahiroğlu'nun eniştesi Süleyman Özen'in görüldüğü ortaya çıkmıştı.
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