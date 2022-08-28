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Bursa'da tur otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

DHA
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Giriş: 28.08.2022 10:22
Bursa'nın Mudanya ilçesine gelen bir tur otobüsü devrildi. Meydana gelen kazadan gelen ilk bilgilerde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Olay yerinde çok sayıda yaralının da olduğu ifade edildi.
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