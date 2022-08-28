2023 Sırat Köprüsü’nden geçilecek bir seçim olacak! Canlı yayında milyonları uyardı: Montaj görüntüler ve kasetler gündeme gelecek oyuna gelmeyin

OYUNA GELİRSEK ÇOK AĞIR BEDELLER ÖDERİZ

Cumhur İttifakı neden sürekli ABD'nin hedefinde? Sandığa giderken bunları düşünmemiz gerekiyor. Oyuna gelirsek çok ağır bedeller öderiz. Bunlar daha iyi günlerimiz. Montaj görüntüler vs. çok sayıda suni olaylar da yaratılacak. Bir takım kasetler gündeme gelecek. Ama bunlara düşmemeliyiz.

SEÇİME 3 AY KALA BİLİNMEDİK BİR İSİMLE GİRECEKLER

6'lı masa bir türlü aday çıkaramıyor. Bence çıkaramayacaklar. Bence seçime üç ay kala hiç ummadığımız bir isimle seçime gireceklerini düşünüyorum.