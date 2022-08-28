2023 Sırat Köprüsü'nden geçilecek bir seçim olacak! Canlı yayında milyonları uyardı: Montaj görüntüler ve kasetler gündeme gelecek oyuna gelmeyin
A Haber ekranlarında Türkiye'de kurulmak istenen yeni kumpasları ve 2023 seçimlerine ilişkin Psikolojik Harp Uzmanı Coşkun Başbuğ önemli açıklamalarda bulundu. 2023 seçimlerinin sırat köprüsünden geçilecek bir seçim olduğunu söyleyen Başbuğ, ABD'nin Türkiye üzerinde uygulamak istediği planı da canlı yayında anlattı. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin daha fazla kaosa sürüklenmek isteneceğini söyleyen Başbuğ "Oyuna gelirsek çok ağır bedeller öderiz. Bunlar daha iyi günlerimiz. Montaj görüntüler vs. çok sayıda suni olaylar da yaratılacak. Bir takım kasetler gündeme gelecek. Ama bunlara düşmemeliyiz." dedi.
Psikolojik Harp Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber ekranlarında Türkiye'de kurulmak istenen yeni kumpasları ve 2023 seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İşte Coşkun Başbuğ'un sözleri...
ABD'YE GÖRE İKTİDAR BİR AN ÖNCE DEĞİŞMELİ
ABD'nin Türkiye üzerindeki amacı çok net. Hedef Sayın Erdoğan. ABD'ye göre iktidar bir an önce değişmeli. Hatta Alman Dışişleri Bakanı dertlerin AK Parti bile olmadığını Erdoğan olduğunu bizzat kendisi söyledi.
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7'Lİ MASA KAZANIRSA TÜM PROJELER RAFA KALKACAK
ABD, Yunanistan'da kurduğu üslerle zamana oynuyor. Yani tek hedefleri 2023. Seçime giden süreçte Türkiye bir şekilde durdurulursa Suriye'deki seçimleri domine etmek isteyecekler. 2023'te ABD planladığı gerçekleştirir ve 7'li masadan biri seçimi kazanırsa enerji konusunda attığımız adımlar dahil hepsi rafa kaldırılacak.
SIRAT KÖPRÜSÜNDEN GEÇECEĞİMİZ BİR SEÇİM
Ne Libya'da esamemiz okunacak ne de Suriye'ye harekat düşünebileceksiniz. ABD kendi açısından fazla kayıp da istemiyor. ABD 2023'te istediğini yapamazsa 2023 ABD'nin Suriye'deki sonu olacak. Çok kritik bir noktaya geldik. Sırat köprüsünden geçeceğimiz bir seçim olacak. Her türlü yalanın deneneceği bir seçim olacak.
TEK AMAÇLARI SOKAKLARI HAREKETLENDİRMEK
Cemevlerine saldırdılar bir şekilde her şeyi deniyorlar. Gülşen üzerinden de bir oyun denendi. Sosyal medya üzerinden de bir algı oluşturulmak isteniyor. Bunların hepsi bir merkez tarafından yönetilen psikolojik harp taktikleri. Bunların tek amacı sokakları hareketlendirmek. Bir tane durumun tutmasını bekliyorlar.
BİR KAOSA SÜRÜKLEME İSTEĞİ VAR
ABD'nin tek niyeti Türkiye sokaklarını karıştırmak. Toplumun sinir uçları üzerinden toplum bir kaosa sürüklenmek istiyor. Kılıçdaroğlu vergi ödemeyin diyor mesela bunlar doğrudan tehdittir.
TURKUVAZ MEDYA HEDEFTE
Gürsel Tekin Turkuvaz Medya'yı hedef alarak "Hepsini yargılayacağız ve faaliyetlerine son vereceğiz" dedi. Erdoğan'a diktatör diyorlar ama söylemediklerini bırakmadılar. Bu nasıl diktatör?
Sezgin Tanrıkulu Bayraktar için de faaliyetlerini durdurup yargılayacağız diyor bunun daha ötesi var mı? Türkiye tuzaklara düşmemeli.
OYUNA GELİRSEK ÇOK AĞIR BEDELLER ÖDERİZ
Cumhur İttifakı neden sürekli ABD'nin hedefinde? Sandığa giderken bunları düşünmemiz gerekiyor. Oyuna gelirsek çok ağır bedeller öderiz. Bunlar daha iyi günlerimiz. Montaj görüntüler vs. çok sayıda suni olaylar da yaratılacak. Bir takım kasetler gündeme gelecek. Ama bunlara düşmemeliyiz.
SEÇİME 3 AY KALA BİLİNMEDİK BİR İSİMLE GİRECEKLER
6'lı masa bir türlü aday çıkaramıyor. Bence çıkaramayacaklar. Bence seçime üç ay kala hiç ummadığımız bir isimle seçime gireceklerini düşünüyorum.
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