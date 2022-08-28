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SPK’dan Mine Tozlu Sineren açıklaması: Suç duyurusunda bulunacağız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.08.2022 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022
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SPK’dan Mine Tozlu Sineren açıklaması: Suç duyurusunda bulunacağız

Sermaye Piyasası Kurulu, bir holdingin sermaye artırım talebiyle ilgili rüşvet ve usulsüzlük olduğu iddiaları hakkında açıklama yaptı. Kurul, holdingin sahibi Mine Tozlu Sineren hakkında suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.

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