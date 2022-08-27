Akaryakıt fiyatlarına indirim yolda! Pompaya ne zaman yansıyacak? Araç sürücülerini sevindiren haber! Benzin motorin LPG güncel litre fiyatları...
Son zamanlarda brent petrol fiyatından yaşanan hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar sonrası fiyatlarda bu sefer düşüş yaşanacak. Benzin fiyatlarına pazartesiyi salıya bağlayan gece 1 lira civarında bir indirim gelmesi bekleniyor. Peki İstanbul Ankara İzmir'de benzin ne kadar olacak? Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi?
Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilikler nedeniyle son günlerde artışların sıklaştığı akaryakıt fiyatlarına bu kez düşüş geliyor.
Sektöre yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece benzinde 1 TL 04 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
YENİDEN 20 LİRAYA DÜŞECEK
Son olarak motorine art arda gelen 95 kuruş ve 87 kuruş zamla pompa fiyatları 27 TL civarını görmüştü. Gelen indirimle birlikte benzin grubu fiyatları yeniden 20 TL'ye inecek.
ANKARA
Benzin: 21,25 TL (30 Ağustos Salı gününden itibaren 20,21 TL'ye düşmesi bekleniyor)
Motorin: 27,00 TL
LPG: 11,37 TL
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