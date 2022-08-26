Bakanlık duyurdu: NAE Sao Paulo isimli asbestli gemiye izin verilmedi

NAE Sao Paulo isimli gemiyle ilgili Brezilya tarafından yeniden istenen Tehlikeli Madde Envanter Raporunun gönderilmemesi sebebiyle gemi için verilen şartlı notifikasyon onayı iptal edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Geminin Türk kara sularına girişine izin verilmeyecek" açıklamasında bulundu. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Tayfun Er anlattı.