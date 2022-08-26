26 Ağustos 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bakanlık duyurdu: NAE Sao Paulo isimli asbestli gemiye izin verilmedi
NAE Sao Paulo isimli gemiyle ilgili Brezilya tarafından yeniden istenen Tehlikeli Madde Envanter Raporunun gönderilmemesi sebebiyle gemi için verilen şartlı notifikasyon onayı iptal edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Geminin Türk kara sularına girişine izin verilmeyecek" açıklamasında bulundu. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Tayfun Er anlattı.