26 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bakanlık duyurdu: NAE Sao Paulo isimli asbestli gemiye izin verilmedi

Bakanlık duyurdu: NAE Sao Paulo isimli asbestli gemiye izin verilmedi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.08.2022 18:32
NAE Sao Paulo isimli gemiyle ilgili Brezilya tarafından yeniden istenen Tehlikeli Madde Envanter Raporunun gönderilmemesi sebebiyle gemi için verilen şartlı notifikasyon onayı iptal edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Geminin Türk kara sularına girişine izin verilmeyecek" açıklamasında bulundu. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Tayfun Er anlattı.
Asbestli gemiye izin verilmedi
Asbestli gemiye izin verilmedi
Ümit Özdağ’dan cuma namazında şov
Ümit Özdağ'dan cuma namazında şov
Malazgirt’te cuma namazı
Malazgirt'te cuma namazı
Hollywood’da PKK’ya alenen destek
Hollywood'da PKK'ya alenen destek
Malazgirt’te büyük zafer coşkusu
Malazgirt'te büyük zafer coşkusu
A Haber’e özel açıklamalar
A Haber’e özel açıklamalar
ABD ile F-16 görüşmeleri
ABD ile F-16 görüşmeleri
Şam ile diyalog olacak mı?
Şam ile diyalog olacak mı?
Suriye’ye olası operasyon ne zaman?
Suriye’ye olası operasyon ne zaman?
Destanlarla dolu bir tarihimiz var
"Destanlarla dolu bir tarihimiz var"
Yunanistan’a sert tepki
Yunanistan'a sert tepki
CHP’li Özcan HDP’nin PKK ile bağını itiraf etti
CHP'li Özcan HDP'nin PKK ile bağını itiraf etti
Daha Fazla Video Göster