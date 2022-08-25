ABD’den Türkiye’ye yönelik vize açıklaması! Tepki sonrası adım geldi! Kapasite artırılacak

VİZE TALEPLERİ İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

Kovid-19 salgınının tüm dünyada ABD vize süreçleri konusunda gecikmelere yol açtığını dile getiren yetkili, Türkiye'de de diğer ülkeler ile eşit düzeyde vize sürelerini bir an önce azaltmak için çalıştıklarını kaydetti.

Yetkili, "ABD, Türkiye'den ziyaretçileri memnuniyetle karşılıyor ve Türk ziyaretçilerin sayısının her yıl artmasını görmekten mutluluk duyuyoruz. Artan vize taleplerini karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.