24 Ağustos 2022, Çarşamba
Bankaların promosyon yarışı kızıştı! Hangi banka ne kadar veriyor? 41 bin 500 TL ile promosyon rekoru kırıldı
Bankaların emeklilere promosyon yarışı kızışırken, maaş promosyon ücretlerinde rekor kırıldı. 5 bankanın emekliler için ödemesi 7 bin lira ve üzerine çıktı. Anadolu Üniversitesi'nde gerçekleştirilen banka maaş promosyon ihalesi 41 bin 500 TL'lik ücret ile sona erdi.
Giriş Tarihi: 24.08.2022 11:12 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 11:21
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