AK Parti’nin projelerini sahiplenen Kılıçdaroğlu’na Bakan Nebati’den yanıt: Bizi izlemeye devam edin

İşte Bakan Nebati'nin sözleri:

PİYASA MANİPÜLATÖRÜ

Anlaşılan siyasi beklentileriniz uğruna hesapsızca konuşmakta ve adeta bir piyasa manipülatörü gibi davranmakta ısrarcısınız.

Öte yandan bilmelisiniz ki kulislerden medet umarak rol kapmaya dönük her yeni manevranız, tüm milletimizde bir kez daha dejavu duygusuna sebep oluyor.

BORÇLARI ÖDEMEYİN ÇAĞRISI

Altı boş vaatlerinizle yaptığınız "araba almayın" çağrınıza; makroekonomik dengelerimizi sağlamlaştıran Kur Korumalı Mevduat'a yaptığınız fütursuz saldırılara ve nice diğer çarpıtmalarınıza bugün bir yenisini daha eklemişsiniz. Şimdi de "borçlarınızı ödemeyin" diyorsunuz.