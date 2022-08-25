AK Parti'nin projelerini sahiplenen Kılıçdaroğlu'na Bakan Nebati'den yanıt: Bizi izlemeye devam edin
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve öğretmenlerle ilgili düzenlemeler konusunda ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'nin projelerinden yola çıkarak halka birtakım vaatlerde bulunmasına sosyal medyada "Sizin de çok iyi bildiğiniz üzere EYT ve Öğretmenlerimiz konusunda da ilgili bakanlıklarımızla koordineli çalışmalarımız uzun süredir devam ediyor. Anlaşılan bizi yakından takip ediyorsunuz. Bizi izlemeye devam edin." diye yanıt verdi.
Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine yanıt vererek, "Sayın Kılıçdaroğlu, bizim panikle yaptığımız hiçbir işimiz yok, sadece sizin rol kapma girişimlerinizi deşifre ediyoruz.
27 Temmuz'dan bu yana Adalet Bakanlığı'mız ile birlikte dar gelirli vatandaşlarımıza dönük devam eden çalışmalarımız kamuoyunun zaten malumudur.
Sizin de çok iyi bildiğiniz üzere EYT ve öğretmenlerimiz konusunda da ilgili bakanlıklarımızla koordineli çalışmalarımız uzun süredir devam ediyor. Anlaşılan bizi yakından takip ediyorsunuz. Bizi izlemeye devam edin." değerlendirmesinde bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı "borçlarınızı ödemeyin" çağrısına yönelik açıklamalarda bulundu.
Bakan Nebati, "Bu açıklamalarınızı ne hikmetse daha bir gün evvel dar gelirli vatandaşlarımız için yakında 2 farklı destek paketi açıklayacağımızı, bu çalışmalarımızda son aşamaya geldiğimizi TV ekranlarında belirtmemizden hemen sonra aceleyle yapıyorsunuz." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ PROVOKASYON / VİDEO
Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıkları harekete geçti. Dar gelirliyi koruyacak düzenleme hayata geçiriliyor. Dar gelirlilerin icralık borçları tasfiye edilecek. Düzenleme ile 6 milyon kişinin 30 milyar liralık borcu tasfiye edilecek. Böylece 5 milyon ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşülecek.
BORÇLARIN BİR KISMINI DEVLET KARŞILAYACAK
Elektrik, doğalgaz, su gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçlarının bir kısmını devlet karşılayacak. Çalışma grubunun, kredi ve kredi kartı borçlarına yoğunlaştığı da düşünülüyor.
DETAYLARI BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
Hazırlanan paketin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.
KILIÇDAROĞLU'NDAN BORÇLARI ÖDEMEYİN ÇAĞRISI
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün dikkat çeken bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu, videoda "Borçlarınız nedeniyle avukatlar aracılığıyla aranacaksınız. Bunlar tefecidir, bunlar mafyadır. Bunlar aşınıza göz koyanlardır. Sakın ödemeyin. Seçimden sonra onlarla ben konuşacağım." ifadeleriyle borcunu ödeyemeyen vatandaşa çağrıda bulundu.
BAKAN NEBATİ: NE HİKMETSE BİR GÜN ÖNCE...
Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamadan bir gün önce televizyon ekranlarında dar gelirli vatandaşlarımız için yakında 2 farklı destek paketi açıklayacağını duyuran Hazine ve Maliye Başkanı Nureddin Nebati Kılıçdaroğlu'na "Bu açıklamalarınızı ne hikmetse daha bir gün evvel dar gelirli vatandaşlarımız için yakında 2 farklı destek paketi açıklayacağımızı, bu çalışmalarımızda son aşamaya geldiğimizi TV ekranlarında belirtmemizden hemen sonra aceleyle yapıyorsunuz." ifadeleriyle yüklendi.
İşte Bakan Nebati'nin sözleri:
PİYASA MANİPÜLATÖRÜ
Anlaşılan siyasi beklentileriniz uğruna hesapsızca konuşmakta ve adeta bir piyasa manipülatörü gibi davranmakta ısrarcısınız.
Öte yandan bilmelisiniz ki kulislerden medet umarak rol kapmaya dönük her yeni manevranız, tüm milletimizde bir kez daha dejavu duygusuna sebep oluyor.
BORÇLARI ÖDEMEYİN ÇAĞRISI
Altı boş vaatlerinizle yaptığınız "araba almayın" çağrınıza; makroekonomik dengelerimizi sağlamlaştıran Kur Korumalı Mevduat'a yaptığınız fütursuz saldırılara ve nice diğer çarpıtmalarınıza bugün bir yenisini daha eklemişsiniz. Şimdi de "borçlarınızı ödemeyin" diyorsunuz.
NE HİKMETSE BİR GÜN ÖNCE...
Bu açıklamalarınızı ne hikmetse daha bir gün evvel dar gelirli vatandaşlarımız için yakında 2 farklı destek paketi açıklayacağımızı, bu çalışmalarımızda son aşamaya geldiğimizi TV ekranlarında belirtmemizden hemen sonra aceleyle yapıyorsunuz.
BASİT MANEVRALARDAN ÖTEYE GEÇİN
Milletimiz, muhalefet lideri olarak sizden orijinal, gerçekçi ve uygulanabilir kendi projelerinizi ortaya koymanızı beklerken sizin spekülatif açıklamalardan ve rol kapmaya dönük basit manevralardan öteye geçmeniz, sorumluluklarınızın bilincine varmanız gerekmez mi?
HEP YANLARINDA OLACAĞIZ
Bizler; gencimizin, çiftçimizin, memurumuzun, esnafımızın ve tüm kesimlerimizin nasıl her zaman yanındaysak, icraatlarımızla dar gelirli vatandaşlarımızın da hep yanında olmaya devam ediyor, yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borçlarını yakında tasfiye ediyoruz.
CHP'YE YAKIN GAZETECİDEN İTİRAF GİBİ SÖZLER
Kamuoyunda büyük tartışmalara yol açan gelişmelere ilişkin YouTube hesabında değerlendirme yapan, CHP'ye yakınlığıyla tanınan gazeteci Özlem Gürses, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.
"MUHALEFET HÜKÜMETİN HAMLELERİNE İLİŞKİN İÇERİDEN BİLGİ ALIYOR"
Muhalefetin hükümetin hamlelerine ilişkin içeriden bilgi aldığını söyleyen Gürses, "Bunu da başaran Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiye yönelik çağrıları oldu. Eğer seçimde iktidar değişirse, bunu başarabilirlerse eğer, olur olmaz bilmiyorum ama kararnamelerin, sözleşmelerin altına imza atan bürokratlar hakkında işlem yapacağını söyledi Kılıçdaroğlu" diye konuştu.
"MUHALEFET İKTİDAR ADIM ATMADAN ÖNCEDEN ÖĞRENİYOR"
CHP liderinin, söz konusu adımların tweetlerini atarak ya da video çekerek dile getirip 'tarihe geçtiğini' ifade eden Gürses, "Dolayısıyla bürokrasiden CHP'ye ve altılı masaya bilgi geliyor. Seçim ekonomisine geçti iktidar, kesenin ağzı açıldı. Bir takım kesimlere iyileştirici tedbirler alınmaya çalışıyor. İktidar bu adımları atmadan muhalefet önceden öğreniyor." ifadelerini kullandı.
"KYK VE ÖTV İŞİ O NEDENLE ALELACELE DİLE GETİRİLDİ"
Gelişmelere örnek olarak Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredi ödemelerini örnek gösteren Gürses, "Örneğin CHP, KYK meselesini önceden öğrenip, sosyal medyada çalışma yaptı. KYK faizlerinin silineceğine yönelik açıklamalar yapıldı. Otomotivde bir sıkıntı olduğunu biliyorduk, iktidarın bu konudaki çalışmasını da öğrendi muhalefet o nedenle alelacele ÖTV videosu çekildi mutfakta." dedi.
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