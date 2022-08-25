LGBT’li sapkınlar Nuray Güler ve Yeliz Günay’dan skandal paylaşım! ’Bebeğimiz oldu’ açıklamasından sonra Bakanlık harekete geçti

Gelen bilgi uyarınca kayıtlı ikamet adresine inceleme yapılmak üzere gidilmiş ancak kişilerin kayıtlı ikametlerinde olmadıkları görülmüştür. Bunun üzerine İstanbul İl Müdürlüğümüz tarafından paylaşımı yapan kadınların geçici adreslerine gidilmiş ve Yeliz Günay ile görüşülmüştür.

Yapılan görüşmede, Yeliz Günay paylaşıma konu olan bebeğin kendi öz çocuğu olduğunu, babasının ise Kaan Güler isimli bir erkek olduğunu belirtmiştir.

Paylaşımlarda yer alan diğer kadının Kaan Güler'in kardeşi yani bebeğin halası Nuray Güler olduğunu ve Nuray Güler ile aynı zamanda iş arkadaşı olduklarını ifade etmiştir.