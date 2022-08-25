LGBT'li sapkınlar Nuray Güler ve Yeliz Günay'dan skandal paylaşım! 'Bebeğimiz oldu' açıklamasından sonra Bakanlık harekete geçti
Domuz eti yeme videosuyla ünlenen LGBT'li sapkınlar Nuray Güler ve Yeliz Günay, şimdi de erkek bebekleri olduklarını duyurdu. Söz konusu paylaşım infial yaratırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise konuyla ilgili açıklama yaptı.
LGBT'li bir çiftin "bebeğimiz oldu, artık aileyiz" ifadeleriyle bir bebekle yaptığı paylaşımlar sosyal medyada adeta infiale neden oldu.
Domuz eti yeme videosuyla daha önce tepkilerin hedefi olan Nuray Güler ve Yeliz Günay isimli ikili, bir bebekle çekildikleri fotoğrafı "Artık 3 kişilik bir aileyiz, hoş geldin oğlum" notuyla paylaştı. Ayrıca, bebekle çekilmiş fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaştıkları görüldü.
Sosyal medyada kullanıcılar, hem çocuk istismarı yapıldığı gerekçesiyle duruma tepki gösterdi.
Öte yandan, fotoğraftaki çocuğun yaklaşık bir yıldır Yeliz Günay ve Nuray Güler'in yanında olduğu belirtildi.
Gelen tepkilerden sonra ikili, sosyal medya hesaplarını kapattı.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da söz konusu olayla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama şu şekilde:
"Sosyal medyada yer alan iki kadının bir bebeğin anne ve baba rollerini üstlenerek bakımını sağladığına ilişkin paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.
Bakanlığımız tarafından paylaşımı yapan kadınların kimlik ve adres bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'ndan talep edilmiştir.
Gelen bilgi uyarınca kayıtlı ikamet adresine inceleme yapılmak üzere gidilmiş ancak kişilerin kayıtlı ikametlerinde olmadıkları görülmüştür. Bunun üzerine İstanbul İl Müdürlüğümüz tarafından paylaşımı yapan kadınların geçici adreslerine gidilmiş ve Yeliz Günay ile görüşülmüştür.
Yapılan görüşmede, Yeliz Günay paylaşıma konu olan bebeğin kendi öz çocuğu olduğunu, babasının ise Kaan Güler isimli bir erkek olduğunu belirtmiştir.
Paylaşımlarda yer alan diğer kadının Kaan Güler'in kardeşi yani bebeğin halası Nuray Güler olduğunu ve Nuray Güler ile aynı zamanda iş arkadaşı olduklarını ifade etmiştir.
Anne Yeliz Günay, bebeğin babası Kaan Güler'in resmi olarak bir başkasıyla evli bulunduğunu ancak evlilik dışı birlikteliklerinden doğan çocuğuna da soy ismini verdiğini ve bebeğin bakımını iki ailenin birlikte yaptığını söylemiştir.
Daha önce yapılan paylaşımlarda iddia edildiği gibi olayda herhangi evlat edinme durumu söz konusu değildir.Ailenin 12 aylık öz bebeği hakkında detaylı inceleme yapılacaktır.Bebeğin zihinsel, bilişsel ve fiziksel gelişimi Bakanlığımız için aslolandır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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