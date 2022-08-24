'İstanbul Havalimanı'na İBB otobüslerinin girmesi engellendi' iddialarına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan net yanıt
Algı operasyonlarına devam eden CHP medyası son olarak 'İstanbul Havalimanı'na İBB otobüslerinin girmesi engellendi' iddiasını ortaya attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada meselenin aslı anlatılarak, "Havalimanı taşımalarına ilişkin hukuki dayanaktan yoksun olarak çıkan asılsız haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin medya organları algı ve manipülasyon içerikli haberlerini sürdürüyor...
Son olarak 'İstanbul Havalimanı'na İBB otobüslerinin girmesi engellendi' iddiası ortaya atıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'na İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) toplu taşıma araçlarının alınmasının engellendiği yönündeki iddiaların "hukuki dayanaktan yoksun" olduğunu bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarındaki haberlerde havalimanına yönelik yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesine verilen toplu ulaşım hizmetlerini yapma yetkilerinin, Bakanlık tarafından yayımlanan genelgeyle geri alındığı iddialarının yer aldığı ifade edildi.
Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun yedinci maddesinde, büyükşehir belediyelerine toplu taşıma faaliyetleriyle ilgili düzenleme yetkisi verildiği ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında, havalimanlarının kanun kapsamı dışında olduğunun açık olarak düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, havalimanı kara tarafı olarak belirlenen alanların (havalimanı girişi ile başlayan alanın) kanunla belediyelerin yetkisi dışında bırakılmış olması nedeniyle havalimanı kara sahasıyla ilgili hiçbir belediyenin yetki ve sorumluluğunun bulunmadığı vurgulanarak şunlar kaydedildi:
"Ancak şehir merkezinden havalimanı kara tarafı sınırına (havalimanı girişine) kadar yapılacak toplu taşıma faaliyetlerinin belediyelerce düzenlenmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Şehir merkezinden havalimanı girişine kadar belediyelerin yapacakları/yaptıracakları toplu taşıma faaliyetleri için Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre de Bakanlığımızdan onay alınmasına gerek bulunmamaktadır. Bugün İETT gibi belediyelerin işlettiği toplu taşıma araçlarının yukarıda belirtilen sınırlar çerçevesinde havalimanı yolcusunu alması da herhangi bir izne tabi olmayıp, mevcut durumu ortadan kaldıran ve engelleyen herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.
DÜZENLEME BÜTÜN HAVALİMANLARINI KAPSIYOR
Diğer taraftan, Türk Sivil Havacılık Kanunu, Karayolu Taşıma Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, havalimanlarının içinden şehir merkezine yapılacak yolcu ve yük taşımacılığıyla (kombine taşımacılık hizmetleri) ilgili her türlü hizmetin hava yolu taşımacılığı yer hizmetlerinin bir parçası olduğundan, bu faaliyetlerle ilgili gereken önlemleri almaya veya aldırmaya Bakanlığımız yetkili kılınmıştır. Bu çerçevede, havalimanlarının içinden şehir merkezine yönelik yapılan biletli/sözleşmeli ve bagajlı yolcu taşımalarının toplu taşıma olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığından, bu faaliyetler Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve genelgelerle düzenlenmiştir."
Türkiye genelinde 57 havalimanı olduğu belirtilen açıklamada, bunların 2'sinin İstanbul'da bulunduğu ve düzenlemelerin bütün havalimanlarını kapsadığı bildirildi.
ASILSIZ HABERLERE İTİBAR ETMEYİN
Açıklamada, söz konusu haberlerde Bakanlık tarafından Danıştay kararlarına uyulmadığının iddia edildiği aktarılarak, "Danıştay nezdinde açılan davalarda havalimanlarına yönelik olarak yapılan taşımaların toplu taşıma faaliyeti olmadığı da belirtilmiştir. Yukarıda belirtilen tüm açıklamalar çerçevesinde, havalimanı taşımalarına ilişkin hukuki dayanaktan yoksun olarak çıkan asılsız haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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