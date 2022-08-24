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Son dakika: Yurtlarda yatak kapasitesi ne olacak? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.08.2022 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
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Son dakika: Yurtlarda yatak kapasitesi ne olacak? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren yeni dönem GSB Yurtları yatak kapasitesi ve yurt başvurularıyla alakalı açıklamalarda bulunuyor.

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