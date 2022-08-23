Filistin Devlet Başkanı Abbas Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Abbas ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 15.30'da Esenboğa Havalimanı'na indi. Abbas'ı havalimanında Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, belediye yetkilileri ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa karşıladı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.
Abbas ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 15.30'da Esenboğa Havalimanı'na indi. Abbas'ı havalimanında Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, belediye yetkilileri ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa karşıladı.
BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KONULAR ELE ALINACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yapacağı resmi görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yarın yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konular hakkında fikir teatisinde bulunulacak.
24 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK
Görüşmelerde ayrıca, Türkiye ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.
Abbas'ın Türkiye ziyareti 24 Ağustos'a kadar sürecek.
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