Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’den Tarım Kredi açıklaması

"Tahıl koridoru olması gerektiği gibi işliyor. Sadece tahıl gibi kabul edilse de iki üründe ambargo uygulanmıyor. Tahıl ürünleri ve gübre. Amerika tarafından yapılan açıklamayla gıda ve gübrenin ambargoya dahil edilmediğinin belirtilmesi, Rusya'nın malını taşıyan ülkeleri rahatlattı. Rusya'dan dolayı dünya biraz rahatlar diye düşünüyorum."

"TARIM KREDİ ÜRÜNLERİ DAHA FAZLA TÜKETİCİYLE BULUŞACAK"

Yeni dönemde Tarım Kredi ürünleri de daha fazla tüketiciyle buluşacak.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci bu çalışmaya ilişkin detayları da paylaştı.