Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den Tarım Kredi açıklaması
Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bir zincir market ile Tarım Kredi Kooperatifleri arasında platform oluşturulacak. Bu zincir marketin şubelerinde Tarım Kredi'nin ürünleri satılacak. Bu sayede Tarım Kredi ürünleri daha fazla tüketici grubuna hitap edecek" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
"GÜBRE KORİDORU DÜNYAYI RAHATLATIR"
Tahıl koridorunun ardından gübre koridorunun da mümkün olabileceğini belirten Bakan Kirişçi, "Gübre koridoru dünyayı rahatlatır" dedi.
Kirisci konuyla ilgili şunları söyledi:
"Tahıl koridoru olması gerektiği gibi işliyor. Sadece tahıl gibi kabul edilse de iki üründe ambargo uygulanmıyor. Tahıl ürünleri ve gübre. Amerika tarafından yapılan açıklamayla gıda ve gübrenin ambargoya dahil edilmediğinin belirtilmesi, Rusya'nın malını taşıyan ülkeleri rahatlattı. Rusya'dan dolayı dünya biraz rahatlar diye düşünüyorum."
"TARIM KREDİ ÜRÜNLERİ DAHA FAZLA TÜKETİCİYLE BULUŞACAK"
Yeni dönemde Tarım Kredi ürünleri de daha fazla tüketiciyle buluşacak.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci bu çalışmaya ilişkin detayları da paylaştı.
"Bir zincir market ile Tarım Kredi Kooperatifleri arasında platform oluşturulacak. Bu zincir marketin şubelerinde Tarım Kredi'nin ürünleri satılacak. Bu sayede Tarım Kredi ürünleri daha fazla tüketici grubuna hitap edecek. Görüşmeler olumlu ve çalışmada sona gelindi."
"Vatandaşlar omanların güncel halini takip edebilecek"
Bakan Kirişci, yeşil ekran müjdesi de verdi. Proje yakın zamanda hayata geçirilecek.
"Yeşil Ekran projesi hayata geçirilecek. Vatandaş anbean ormanların güncel halini görecek. Yangınlar sonrası yeşillendirmeler gibi değişimler görülebilecek. Çalışmada sona gelindi, birkaç hafta içinde hayata geçirilmesi planlanıyor."
Mazot desteğine kartlı sistem
Bakan Kirişci bir kez daha mazot ve gübre için desteklerin nakdi olarak değil kart aracılığıyla yapılacağını aktardı.
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler için kart uygulamasının sonbaharda başlayacağını belirterek, "Sistem oturursa tohum ve ilaç için de uygulanacak" dedi.
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