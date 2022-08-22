Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden "Pasaport bile kuyrukla" haberine yalanlama

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bugün bir gazetede çıkan "Pasaport bile Kuyruk'la" haberiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, çip krizinden kaynaklı sürece kadar, pasaport işlemlerinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredildiği 2 Nisan 2018'den itibaren pasaport taleplerinin aynı gün içinde basılarak PTT'ye teslim edildiği, PTT tarafından ülkenin en uzak noktasındaki vatandaşlara en geç 3 gün içerisinde ulaştırıldığı belirtildi.

Acil durumlarda pasaportların uzun yıllardır elden teslim edildiği kaydedilen açıklamada, "Pasaport teslim noktası uygulaması, pasaportların Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredildiği günden itibaren aynı gün seyahat ihtiyacı olması, pasaport geçerlilik tarihinin geçtiğinin fark edilmesi gibi acil durumlarda vatandaşlarımızın mağduriyetlerini engellemeye yönelik yıllardır uygulanan bir ilave kolaylıktır. Ayrıca pasaport teslim noktasına gerek kalmaksızın acil pasaport talepleri, başvuru esnasında nüfus müdürlüklerinde beyan edilmesi halinde MERNİS üzerinden acil başvuru uygulaması ve Alo 199 ya da sosyal medya gibi iletişim kanallarıyla iletilmesi halinde aynı gün basımı yapılarak kişiye teslim edilmek üzere PTT'ye iletilmektedir" ifadelerine yer verildi.