Havrita kapandı mı, yasaklandı mı? Havrita uygulaması nedir, ne anlama geliyor? Karar açıklandı...
Havrita kapandı mı, yasaklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son günlerin en çok konuşulan ve tartışılan uygulamalarından biri olan Havrita ile ilgili detaylar merak ediliyor. Havrita için karar açıklaması son dakika olarak duyuruldu. Peki, Havrita kapandı mı, yasaklandı mı? Havrita uygulaması nedir, ne anlama geliyor? Karar açıklandı...
Havrita kapandı mı, yasaklandı mı? Havrita uygulaması nedir, ne anlama geliyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren internet uygulaması Havrita'nın kapatılması için sosyal medyada kampanya başlatıldı. Havrita için karar ise bugün açıklandı. Peki, Havrita kapandı mı, yasaklandı mı? Havrita uygulaması nedir, ne anlama geliyor? Karar açıklandı...
HAVRİTA NE DEMEK, HAVRİTA.COM NEDİR?
Başıboş Köpek Sorunu Platformu tarafından kurulan Başıboş Köpek Haritası 'Havrita', sokakta yaşayan köpeklerin yerlerini tek tek gösteriyor.
Başıboş Köpek Sorunu Platformu tarafından kurulan Havrita'da mahallelerinde köpek gören insanlar, hayvanların fotoğraflarını çekerek yayımlıyor.
HAVRİTA NEDEN KAPATILMAK İSTENİYOR?
Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği yapmış olduğu açıklama ile sokak köpeklerinin bu site ile tespit edildiğini ve ardından zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti. Bu iddiaların ortaya çıkmasıyla birlikte binlerce kullanıcı tepki gösterdi ve söz konusu internet sitesinin kapatılması için kamuoyu oluşturdu.
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