Havrita kapandı mı, yasaklandı mı? Havrita uygulaması nedir, ne anlama geliyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren internet uygulaması Havrita'nın kapatılması için sosyal medyada kampanya başlatıldı. Havrita için karar ise bugün açıklandı. Peki, Havrita kapandı mı, yasaklandı mı? Havrita uygulaması nedir, ne anlama geliyor? Karar açıklandı...