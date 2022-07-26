MLKP’nin PKK’ya gönderdiği örgüt üyesi Türkiye’ye sığındı! PKK içindeki rezaleti anlattı

Halit Turan'ın haberine göre Türkiye'de güvenlik güçleri tarafından yapılan başarılı operasyonlar sonrasında 2019 yılı Ağustos itibariyle kırsal alanda varlığı sonlandırılan Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) silahlı terör örgütü Suriye'nin kuzeyinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün güdümünde faaliyet yürütüyor. Suriye ülkesinde MLKP silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürütürken örgütten kaçarak tesilm olan örgüt üyesi MLKP'nin bilinmeyenleri hakkında önemli bilgiler aktardı.

Örgüte 2015 yılında İstanbul'dan Ezilenlerin Sosyalist Partisi aracılığıyla katıldığını belirten itirafçı B.A. Ezilenler Sosyalist Partisi'nin (ESP) düzenlemiş olduğu etkinliklere katıldığını, bazı etkinliklerde silahlı ve maskeli örgüt mensuplarının da bulunduğu ESP'nin MLKP'nin siyasi partisi konumunda olduğu, eş başkanlarının terör örgütü sözde üst yönetimi tarafından atandığını, ESP üyelerinden örgüt adına aidat toplandığı anlattı.