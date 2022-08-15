15 Ağustos 2022, Pazartesi
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun "sorunu çözdük" dediği ilçeler sel altında kaldı! Sosyal medya İmamoğlu'na büyük tepki
Sağanak yağışların İstanbul sokaklarını göle çevirmesi hayatı olumsuz etkledi. Birçok ilde meydana gelen sellerle birlikte araçlar da yolda kaldı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinden peş peşe gelen kötü haberler sonrası CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler yükseldi. İmamoğlu'nun geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamadaki "Altyapı, su baskınları ve sel sorunlarını çözdük" ifadeleri de sosyal medyada ti'ye alındı.
Giriş Tarihi: 15.08.2022 12:47 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 13:00
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