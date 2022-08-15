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Haberler Galeri CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun "sorunu çözdük" dediği ilçeler sel altında kaldı! Sosyal medya İmamoğlu'na büyük tepki

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun "sorunu çözdük" dediği ilçeler sel altında kaldı! Sosyal medya İmamoğlu'na büyük tepki

Sağanak yağışların İstanbul sokaklarını göle çevirmesi hayatı olumsuz etkledi. Birçok ilde meydana gelen sellerle birlikte araçlar da yolda kaldı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinden peş peşe gelen kötü haberler sonrası CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler yükseldi. İmamoğlu'nun geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamadaki "Altyapı, su baskınları ve sel sorunlarını çözdük" ifadeleri de sosyal medyada ti'ye alındı.

Giriş Tarihi: 15.08.2022 12:47 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 13:00
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CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun sorunu çözdük dediği ilçeler sel altında kaldı! Sosyal medya İmamoğlu’na büyük tepki

İstanbul'da onlarca ilçede sele dönüşen yağmurla ilgili son dakika haberleri: Ekrem İmamoğlu'nun 'Altyapı, su baskınları ve sel sorunlarını çözdük' dediği birçok noktada sel suları akılalmaz noktalara ulaştı. Araçlar yağmur sularına gömülürken trafik kilitlendi, içinde yolcu olan metrobüsleri su bastı. İstanbul'un birçok bölgesinden gelen görüntülerle birlikte sosyal medyada gündem olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da binlerce tweet atıldı.

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CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun sorunu çözdük dediği ilçeler sel altında kaldı! Sosyal medya İmamoğlu’na büyük tepki

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Alt yapı sorununu çözdük" dediği ve sel, su baskını gibi problemlerin yaşanmayacağını söylediği Maltepe'de yağan yağmurun ardından sokaklar göle döndü. İstanbul'da birçok ilçeden sayısız mağdur vatandaş haberi geldi.

İçinde yolcu bulunan metrobüsleri su bastı. Göçük altında kalan bir vatandaşa ulaşılmaya çalışılırken onlarca ilçede sel suları ile mücadele ediliyor. Yaşanan aksaklıklar sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyada en çok konuşulan isim haline gelirken binlerce tepki tweeti atıldı. İşte Ekrem İmamoğlu hakkında atılan yağmur tweetleri ve İstanbul'un sel mağduriyetinden görüntüler.

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CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun sorunu çözdük dediği ilçeler sel altında kaldı! Sosyal medya İmamoğlu’na büyük tepki

ALTYAPIYI ÇÖZDÜK DEDİĞİ MALTEPE'DE BÜYÜK MAĞDURİYET

İstanbul'un Anadolu Yakasında başlayan ve neredeyse tamamında etkili olan yağış sonrası Maltepe'de sokaklar göle döndü. Birçok araç yollarda mahsur kaldı. Maltepe İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sorunlarını çözdük dediği noktalardan biriydi.

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CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun sorunu çözdük dediği ilçeler sel altında kaldı! Sosyal medya İmamoğlu’na büyük tepki

METROBÜSLERİ SU BASTI!

İstanbul'un birçok noktasından gelen görüntülerin en ilginçlerinden biri de otobüs ve metrobüsleri su basması ve içerideki vatandaşların kaçacak yerleri de olmadığı için yaşadığı panikti.

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CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun sorunu çözdük dediği ilçeler sel altında kaldı! Sosyal medya İmamoğlu’na büyük tepki

ELEŞTİRİ, TEPKİ VE MİZAH PAYLAŞIMLARI

Daha önce İstanbul'un yaşadığı birçok yağış sırasında tatilde olması ile gündeme gelen Ekrem İmamoğlu hakkında çok sayıda eleştiri ve tepki tweeti atılırken mizah içerikli olanları da dikkat çekti.

İşte o tweetlerden bazıları;