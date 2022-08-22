Ankara 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nden karar çıktı: ’Havrita’ya erişim engeli

TALEP KABUL EDİLDİ

Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği (PAWGUARD) avukatı Muhammed Yusuf Damnalı, 'Havrita' sitesi ve sosyal medya hesaplarından kişilik haklarına saldırı mahiyetinde ifade ve görüntüler kullanıldığı gerekçesiyle siteye ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesini talep etti.