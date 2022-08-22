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Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği’nden karar çıktı: 'Havrita'ya erişim engeli

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Giriş Tarihi: 22.08.2022 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022
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Ankara 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nden karar çıktı: ’Havrita’ya erişim engeli

Ankara birinci Sulh Ceza Hakimliği, sokak köpeklerinin harita üzerinde konumunu gösteren internet sitesi ve uygulamaları olan 'Havrita'ya erişim engeli getirdi.

Sokak köpeklerinin harita üzerinde konumunu gösteren internet uygulaması 'Havrita'nın kapatılması için sosyal medyada kampanya başlatılmıştı.

TALEP KABUL EDİLDİ

Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği (PAWGUARD) avukatı Muhammed Yusuf Damnalı, 'Havrita' sitesi ve sosyal medya hesaplarından kişilik haklarına saldırı mahiyetinde ifade ve görüntüler kullanıldığı gerekçesiyle siteye ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesini talep etti.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Ankara 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi, bunun üzerine 'Havrita' sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesine karar verdi.

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