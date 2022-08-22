Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! Mısır alım fiyatı ne kadar oldu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan kritik kabine toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan canlı yayında alınan kararları açıkladı. Başkan Erdoğan Mardin ve Gaziantep'teki kazalara yöenlik soruşturmanın sürdüğünü belirtirken gereken işlemlerin yapılacağını ifade etti. Ekonomiye yönelik net mesajlar veren Başkan Erdoğan, yeni programın uygulanacağı tarihi de açıkladı. Başkan Erdoğan ihtiyaçlarının faiz yükseltmek olmadığını belirtirken "Ekonomi politikalarımızı kendi çıkarlarımıza göre belirlemeye devam edeceğiz." dedi. Piyasalara altın ve döviz konusunda net mesajlar veren Başkan Erdoğan diğer yandan mısırın alım fiyatını da açıkladı. Başkan Erdoğan konuşmasının sonunda bir müjde de öğrencilere verdi. İşte detaylar...