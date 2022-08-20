Demir Yumruk operasyonunda ikinci hakim şoku! Suç örgütü liderine bilgi sızdırmış

Sakarya Vergi Mahkemesi üyesi Mehmet Oflaz, suç örgütünün 3 liderinden biri olan Hüseyin Eryılmaz ile mesajlarına ulaşılınca görevden uzaklaştırıldı. Erol Evcil (Erol Eşrefoğlu), Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak'ın lideri olduğu 3 suç örgütüne yönelik soruşturmada örgüt lideri olarak tutuklanan Hüseyin Eryılmaz'ın telefon incelemesinde, İskenderun İcra Mahkemesi Hâkimi Cangül Sazak ile ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Sazak'ın Eryılmaz'ın İskenderun'daki davalarını takip ettiği, onun istediği şekilde icra mahkemelerinde kararlar çıkardığı, bu kararların da Hüseyin Eryılmaz'a "Hepsi senin için aşkım" mesajlarıyla iletildiği ortaya çıkmıştı.