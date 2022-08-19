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Pasaportlarda yeni dönem! Bugünden itibaren yürürlüğe girdi! Milyonlarca vatandaşı rahatlatacak yeni uygulama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.08.2022 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
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Pasaportlarda yeni dönem! Bugünden itibaren yürürlüğe girdi! Milyonlarca vatandaşı rahatlatacak yeni uygulama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Soylu Türkiye'nin kendi pasaportunu üretmeye şubat ayından itibaren başladığını belirtirken, pasaportlara yönelik alınan kararı da açıkladı. Peki yıllık pasaport yenileme ücretleri ne kadar? Pasaport başvuru için gerekli evraklar neler? İşte detaylar...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme dair soruları cevapladı. Bakan Soylu, şubat ayından itibaren kendi pasaportumuzun üretimine başlandığını belirtirken, talep artışından dolayı 30 gün geriden gelindiğini açıkladı.

ARALIK AYINDA SERİ ÜRETİME GEÇİLECEK

Soylu, "Yeşil pasaportta sıkıntı içerisindeyiz. 25'inde Cumhurbaşkanımızın da duyurduğu bugünkü pasaporttan daha güvenli pasaportu üretmeye başlıyoruz. Aralık ayında seri üretime geçmiş olacağız" dedi.

YEŞİL PASAPORT MÜJDESİ

Bakan Soylu, yeşil pasaportlarda iyileştirme yaptıklarını, 5 yıldan 10 yıla çıkarıldığını aktarırken, "Elinde yeşil pasaportu 5 yıllık süresi dolanlar değiştirmesinler. Yarından itibaren onların da süresini 10 yıla çıkaracak değişikliği yapacağız" açıklamasında bulundu.

PASAPORT YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Pasaport kullanıcıları pasaportlarının geçerlilik süresinin bitmesiyle birlikte seyahat edebilmeleri için yeniden başvuru yapmaları gerekmektedir. Çünkü yenilenmediği için geçersiz sayılacaktır. Pasaport yenileme işlemleri İl / İlçe Nüfus Müdürlüklerinde gerçekleşmektedir ve işlem sağlamak için randevu almak gerekir.

Pasaport yenilemek için gerekli evraklar ise şunlardır:

Nüfus cüzdanı

İki adet biyometrik fotoğraf

Kullanılan pasaport

Pasaport alınmak istenen yıla göre yapılan harç ve defter ödemelerinin tahsil edildiğine dair kaşeli dekontlar ve görevlilerin imzası

Parmak izi

18 yaş altı bireyler için muvafakatname

PASAPORT YENİLEME ÜCRETLERİ

Pasaport yenilemek isteyen vatandaşlar pasaportlarının olduğunu kanıtladığı takdirde sadece harç miktarını ödemektedirler. 2022 yılının harç ücretleri ise şu şekildedir:

6 ay 309,40 TL

12 ay 452,30 TL

2 yıl 738,40 TL

3 yıl 1,049,00 TL

3+ yıl 1,478,30 TL

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