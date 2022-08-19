Pasaportlarda yeni dönem! Bugünden itibaren yürürlüğe girdi! Milyonlarca vatandaşı rahatlatacak yeni uygulama

PASAPORT YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Pasaport kullanıcıları pasaportlarının geçerlilik süresinin bitmesiyle birlikte seyahat edebilmeleri için yeniden başvuru yapmaları gerekmektedir. Çünkü yenilenmediği için geçersiz sayılacaktır. Pasaport yenileme işlemleri İl / İlçe Nüfus Müdürlüklerinde gerçekleşmektedir ve işlem sağlamak için randevu almak gerekir.