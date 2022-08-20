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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Manisa'daki açılış töreninde önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 20.08.2022 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Manisa’daki açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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