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Son dakika: Rize'de tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.08.2022 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022
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Son dakika: Rize’de tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberleri... Rize'nin Güneysu ilçesi Asmalıırmak köyünde tur otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere nakledildi.

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